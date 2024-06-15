 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حركة شرائية متوسطة في أسواق البترا وعجلون قبل العيد

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الأسواق التجارية في لواء البترا

  شهدت الأسواق التجارية في لواء البترا ومحافظة عجلون قبيل عيد الأضحى، حركة تجارية متوسطة بسبب ضعف القدرة الشرائية والحالة الجوية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

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وفي البترا، وبالرغم من تزاحم المشاة في شوارع الأسواق الرئيسية في اللواء في فترات معينة من اليوم السبت، يقول محمد الحسنات تاجر ألبسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحركة الشرائية على قطاع الملبوسات متوسطة وانخفضت خلال أيام ما قبل عيد الأضحى مقارنة بعيد الفطر الماضي والسنوات السابقة عموما، مشيرا الى ان ضعف القدرة الشرائية للمواطنين و درجات الحرارة المرتفعة أدت الى ضعف النشاط التجاري.


واعتبرت التاجرة سوسن عبدلله ان انخفاض الحركة السوقية يعود الى شدة المنافسة بين المحال التجارية بشتى انواعها ونتيجة الى تقارب الفترة الزمنية بين الأعياد بما قلص حجم المبيعات.


الى ذلك ، اعتبر مواطنون ان ارتفاع درجات الحرارة الشديدة حال دون خروجهم للتسوق اضافة الى قيام بعض التجار برفع الأسعار خلال فترة الأعياد .


على الجانب الأخر توقع أصحاب محال الحلويات زيادة الطلب على مبيعاتهم خلال وقفة العيد بعد أن كانت حركة الشراء للحلويات ضئيلة خلال الأيام الماضية.


وفي ذات السياق، اتخذت الأجهزة الصحية في اللواء تجهيزاتها لمواجهة الظروف الطارئة خلال أيام العيد من حيث ستواصل المراكز الصحية الشاملة استقبال المراجعين طيلة أيام العيد .


وقال مدير مديرية الصحة في لواء البترا الدكتور احمد العقايلة لـ(بترا)، إنه جرى وضع برامج عمل خلال أيام العيد تشمل تعزيز أقسام الإسعاف والطوارئ بأعداد كافية من الكوادر الطبية والعلاجات اللازمة، علاوة على وضع برنامج خاص خلال أيام العيد لخدمات الأشعة والصيدلية والمختبرات.


في حين أعلنت سلطة إقليم البترا عن إقامة مهرجان الطفل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفة أن إجراءات الدخول الى المدينة الأثرية ستجري كالمعتاد خلال ايام العيد.


وشهدت أسواق محافظة عجلون اقبالا متوسطا من قبل المواطنين لشراء مستلزمات عيد الاضحى المبارك. واشار عدد من المواطنين الى ان الاوضاع الاقتصادية اثرت على قدرتهم في شراء احتياجات العيد .


وقال رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الاسبق عرب الصمادي إن جميع مستلزمات العيد متوفرة بشكل كبير وبأسعار معقولة ،مبينا ان ضعف الحركة الشرائية جاء نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأضاحي والذي يعتبر من أولوياتهم .


واشار مدير الصناعة والتجارة ماجد حداد أن كوادر المديريه تعمل وبالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الرقابة على الاسواق لمنع الاحتكار والالتزام بالوقوف السعرية والتعامل مع كافة الملاحظات والشكاوى التي ترد.

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