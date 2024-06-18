حريق آخر يمتد على مساحات واسعة في عجلون

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء في مديريتي دفاع مدني عجلون وجرش أخمدتا اليوم الثلاثاء، حريقا أتى على أعشاب جافة وأشجار حرجية في أحراش عجلون.



وأضاف الناطق الإعلامي أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات في الأرواح، في حين بلغت مساحة الحريق (100) دونم، مؤكدا فتح تحقيق لبيان أسباب الحريق.



وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها اليوم بضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عنها لحماية الغابات والأشجار الحرجية والمثمرة.



ودعت إلى الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة والمسببة للحرائق؛ مثل رمي أعقاب السجائر، والإهمال في التعامل مع مصادر الاشتعال، وعدم إطفاء النار بشكل كامل أثناء التنزه.



وأكدت ضرورة الإبلاغ عن الحوادث وعند الحاجة على رقم الطوارئ الموحد 911.

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