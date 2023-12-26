"عجلون الكبير" على قائمة "الإيسيسكو".. هل يحظى بالدعم والترويج؟

عامر خطاطبة

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عجلون - فيما أدرج مسجد عجلون الكبير على قائمة التراث الإسلامي (الإيسيسكو)، ليكون الموقع الثاني في المحافظة بعد قلعة عجلون التي أضيفت إلى القائمة قبل 4 أعوام، يأمل عجلونيون بأن يحظى المسجد بدعم ورعاية دائمين من حيث الحاجة للصيانة والترميم والتعريف به والترويج السياحي والإعلامي له، وربطه بالمعالم السياحية العالمية.وكانت دائرة الآثار العامة الأردنية أعلنت أمس، عن فوز المملكة الأردنية الهاشمية بإدراج أربعة عشر موقعا أثرياً أردنياً جديداً على لائحة مواقع تراث العالم الإسلامي لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) ومنها مسجد عجلون الكبير، بالإضافة إلى مواقع طواحين السكر وقلعة العقبة وقصر المشتى وقلعة ضبعى، وكل المواقع المسجلة سابقا على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والبالغ عددها ستة مواقع، ووضع قصر الحلابات وقلعة القطرانة على اللائحة التمهيدية.ويؤكد الباحث محمود الشريدة أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر بإبراز هذا المسجد التاريخي القديم كمعلم ديني وتراثي، ويتيح للجهات المعنية الاستفادة من الرعاية والدعم المتوقع سواء كان بالترويج له أو توفير المخصصات الكافية لكل ما يحتاجه من أعمال صيانة وترميم.ويؤكد مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة أن المجموعات السياحية العربية والإسلامية القادمة، تزور ضمن المسار السياحي، المسجد الذي يتوسط المدينة وقلعة عجلون.وبهذا الفوز الجديد أصبحت محافظة عجلون تضم موقعين مدرجين على لائحة مواقع تراث العالم الإسلامي وهما قلعة عجلون ومسجد عجلون الكبير.ويرى مدير أوقاف المحافظة الدكتور أحمد الصمادي أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية على المسجد الذي يعد من أقدم مساجد المملكة، وذلك بابرازه إعلاميا وتوفير الدعم وما يحتاجه من أعمال صيانة وترميم كلما استدعت الحاجة لذلك.وبين أن المسجد يأخذ نمط العمارة الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي، حيث بنيت وسطه الأعمدة المربعة المتعانقة على شكل أقواس قليلة الانحدار عن الجزء الشرقي من المسجد، وذلك لحماية رواده من برد الشتاء وحر الصيف.وبين أن المحراب بني على شكل تجويف قوسي، وضعت فيه قبة على عمودين بزخارف منوعة، بحيث أضافت جمالية للمسجد، فيما يوجد في واجهته الشرقية 3 أبواب لدخول المصلين، بنيت على شكل أقواس هندسية، ويأخذ المسجد شكل المستطيل من الشرق الى الغرب.وأكد الصمادي أن مسجد عجلون يعتبر ثاني أقدم المساجد الأردنية بعد المسجد الحسيني بالعاصمة عمان، مشيرا إلى أنه يتسع مع التوسعات الجديدة لأكثر من ألف مصل، ويضم المسجد القديم 3 خلوات، واحدة للمعتكفين، وأخرى دار للقرآن الكريم، ومدرسة شرعية على هيئة الكتاتيب القديمة.وزاد أن المسجد خضع لعدة عمليات ترميم قديمة وحديثة، آخرها في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين عام 2014 حيث جرى بناء توسعة جديدة للمسجد، ضمت مصلى للرجال وآخر للنساء، وأماكن للوضوء ودارا نموذجية للقرآن الكريم تقدم دورات قرآنية في أحكام التجويد، والإجازات الشرعية للقراءة.يُذكر أن مسجد عجلون الكبير يعود تاريخ بنائه إلى عام 1247 ميلادية الموافق 645 هجرية وأمر ببنائه السلطان الأيوبي نجم الدين ايوب، كما تم اضافة المأذنة له في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس سنة 1263 ميلادية الموافق 661 هجرية، كما أجريت له ترميمات موسعة وإعادة بناء في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 1328 ميلادية الموافق سنة 728 هجرية.وكان للمسجد دور ديني وعلمي بارز في العصر المملوكي، إذ أُلحقت به مدرسة علمية عُرفت بالمدرسة اليقينية ودرست العلوم الشرعية والطب.يذكر إلى أن لجنة التراث في العالم الإسلامي المنبثقة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) كانت اعتمدت تسجيل قلعة عجلون على القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي في العام 2019.وأكدت دائرة الآثار حينها، أنه سيتم منح قلعة عجلون الشعار الرسمي للتراث في العالم الإسلامي الذي من خلاله ستحصل القلعة على أهمية كبيرة من خلال التعريف بها والترويج السياحي والإعلامي لها، وربطها بالمعالم السياحية العالمية، وكذلك الاستفادة من أي دعم يخص المشاريع التراثية، ومنحها الأولوية في عمليات الترميم والصون والحماية، مؤكدة أن إدراجها على قائمة التراث الإسلامي، سينعكس على زيادة الفرصة لترشيح القلعة على قائمة التراث العالمي.وكان سبق هذا الإعلان أن زارت لجنة من دائرة الآثار العامة المسجد في وقت سابق، بهدف البدء بإجراءات وضع مسجد عجلون الكبير على قائمة التراث الإسلامي.وقامت اللجنة حينها بالاطلاع على كافة مرافق المسجد وأخذ الصور إضافة الى تحديد مساحة المسجد وأخذ القياسات لجدران المسجد والأبواب والشبابيك والمحراب، كما قامت اللجنة بالصعود داخل المئذنة الى أعلاها وتسجيل كافة الملاحظات المتعلقة بطريقة البناء والتصميم، حيث رفعت اللجنة تقريرها الى دائرة الآثار العامة والتي بدورها خاطبت لجنة التراث في العالم الإسلامي المنبثقة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لاعتماد المسجد على قائمة التراث الإسلامي.ووفق المعلومات التاريخية الموثقة، فإن المسجد يُعتبر من أقدم مساجد الأردن التاريخية، بعد المسجد الحسيني في عمّان -باعتبار أن المسجد الحسيني مبني على أنقاض المسجد الأموي القديم- ويقع في وسط مدينة عجلون، ويعود تاريخ بنائه إلى العهد الأيوبي والعهد المملوكي، بمساحة حوالي 600 متر مربع، بطول حوالي 30 مترا وعرض حوالي 20 مترا، له ثلاثة أبواب رئيسة في جهة الشرق، والتي تُطل على ساحة تؤدي إلى أماكن وضوء ومُصلى للنساء حديث.ويعود تاريخ بناء المسجد للعهد الأيوبي، حيث أمر الملك الصالح نجم الدين أيوب ببنائه سنة 645 هـ الموافق 1247م، وفي العهد المملوكي، قام السلطان الظاهر بيبرس سنة 661 هـ الموافق 1263م ببناء مئذنة له في زاويته الشمالية الشرقية.وفي عهد الراحل الملك الحسين بن طلال، تم إعادة تأهيل وترميم المسجد من الداخل. ومن ثمّ في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين في عام 2014 توسعت عمليات التأهيل للمسجد لتشمل أعمال إعادة تأهيل كاملة وتوسيع للمسجد.