عجلون.. توقع أعداد زوار غير مسبوقة للمنشآت السياحية خلال العيد

عامر خطاطبة

عجلون- مع توقع استقباله ومشاريع سياحية أخرى لآلاف الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أنهى تلفريك عجلون، وفق القائمين عليه، أعمال الصيانة الشاملة، والتي تتماشى مع متطلبات السلامة العامة، خصوصا وأن أعداد الزوار يتوقع لها أن تكون غير مسبوقة نظرا لطول الإجازة الممتدة لأكثر من أسبوع.

ويؤكد المعنيون بالشأن السياحي، أن الأعداد المتوقع قدومها ستشكل قيمة مضافة لعشرات المشاريع السياحية المنتشرة في أرجاء المحافظة، والتي تترقب هذه المناسبة، التي سترفع نسبة الإشغال فيها إلى 100 %، مؤكدين أن جهات أخرى ستعمل على توفير كل الامكانيات وتنظيم حركة المرور للتسهيل على الزوار.

وكشف مدير منطقة عجلون التنموية "التلفريك" عز الدين المومني، أن المنطقة أعدت خطة لاستقبال الزوار خلال العطلة، مبينا أنه سيتم تشغيل التلفريك اعتبارا من اليوم، بعد أن تم إجراء الصيانة وأعمال الفحص لكافة عناصر منظومة التلفريك من قبل مجموعة شركات دوبلمير النمساوية المتخصصة في قطاع النقل الحضري وتصنيع انظمة التلفريك، والتي نفذته اصلا حفاظًا على سلامة مرتاديه ومرافقه.

وقال إنه تم إعداد خطة لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5,30 مساء، مبينا أن هناك استعدادات وبرامج وفعاليات ترفيهية للأطفال خلال العيد ليكون تلفريك عجلون علامة مميزة في المحافظة.

وأكد المومني أنه تم تجهيز منطقة لألعاب الأطفال، وخيمة تراثية يمكن استخدامها من قبل الزوار للصور التذكارية، وأماكن شعبية تناسب جميع الفئات في المجتمع بأسعار تشجيعية بالإضافة لكرنفال للأطفال يتضمن برامج وشخصيات كرتونية محببة للأطفال.

وزاد أنه تم استغلال فترة امتحانات الطلبة في المدارس والجامعات لإجراء صيانة شاملة لكل المرافق وخطوط التلفريك بجاهزية عالية وفق المواصفات العالمية، وتهيئته أمام الزوار، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار سبق وأطلقت 6 فرص استثمارية جديدة في عجلون، عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية، بحجم استثمار بلغ زهاء 61 مليون دولار، وشملت مشروع إقامة القرية السياحية، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني، ومشروع منتجع عجلون العلاجي، اما الفرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية، ومشروع أكاديمية طهي، مؤكدا التعاون مع أي جهة لإقامة استثمارات طبية.

وقال المومني، إن التلفريك يمثل معلماً سياحياً جديداً ومهماً للمحافظة بجانب معالم أخرى أبرزها قلعة عجلون ومار الياس ومزار سيدة الجبل، مؤكدا أن المشروع عزز مكانة المحافظة على الخريطة الاستثمارية والسياحية.

وقال مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة، إن تلفريك عجلون والمرافق السياحية بالمحافظة، تستعد لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات بقدوم أعداد كبيرة وفق مؤشر نسبة الحجوزات المرتفعة، واصفا المشروع بالريادي" وأن الركوب به يعد "تجربة فريدة"، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة الأشغال بالمرافق السياحية إلى 100 % من قبل الزوار خلال إجازة عيد الأضحى، ما يترتب على أصحاب المنشآت أعباء مضاعفة تحقق التميز في خدمة زوارهم والحفاظ على مستوى عال من الخدمة وحسن الاستقبال وبأسعار منافسة تكون جاذبة للزوار خاصة الأشقاء من دول الخليج والسياح الأجانب، لافتا إلى أن المحافظة ستشهد ارتفاعا بأعداد السياح الخليجيين والمحليين خلال الأيام القليلة القادمة، مبينا أن الحجوزات تشهد تزايدا في مناطق المحمية والمطاعم والمنشآت السياحية.

وأكد حرص المديرية على توفر جميع الإمكانات المتاحة من أجل خدمة زوار المحافظة حيث بدأت بتنفيذ خطتها التي وضعتها لاستقبال الزائرين والسياح للمحافظة التي تزخر بمئات المواقع الأثرية الدينية الإسلامية والمسيحية وتوفر المقومات الطبيعية والميزات النسبية.

إلى ذلك، يقول أحد أصحاب المشاريع السياحية سليمان القضاة، إن الركوب بالتلفريك بات متعة يحرص عليها الزائر محليا وإقليميا ودوليا، حيث الطبيعة الجميلة التي تضفي على تجربة ركوب التلفريك متعة إضافية، متوقعا أن تشهد المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى حركة سياحية غير مسبوقة، خصوصا مع تشغيل التلفريك مع اكتمال أعمال الصيانة، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى دعم مثل هذه المشاريع وتسويقها من خلال برنامج أردننا جنة ووضعها على الخريطة السياحية.

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أكواخ للإقامة بمحيمة عجلون السياحية-(الغد)



وقال زهير الشرع، إنه أنهى استعدادته في المخيم والمتوقع أن يشهد حركة نشطة حيث تم رفع جاهزيته لاستقبال زواره خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه تم إدخال عدد من التحسينات على المخيم بشكل يليق بزواره من مختلف المحافظات.

وتوقع صاحب مطعم مصطفى القضاة، أن تشهد المحافظة حركة سياحية نشطة من قبل المواطنين وبصورة غير مسبوقة لغايات الاستجمام والتمتع بالطبيعة ومناخ المحافظة الجميل.

إلى ذلك، أكدت مصادر محمية غابات عجلون أن نسبة الحجوزات مرتفعة نظرا للميزات التي تتمتع بها المحمية والتي يوجد فيها عدد من الأكواخ تتسع لحوالي 90 شخصا بالإضافة إلى وجود حديقة للأطفال والعبارة الهوائية الى جانب الأجواء الهادئة والأمان وتوفر خدمات الطعام والشراب في المحمية ومطعم الأكاديمية.