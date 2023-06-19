الثلاثاء 20 حزيران 2023
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عجلون.. طفلة بحالة حرجة إثر تعرضها للدغة من أفعى فلسطين

الطفلة جود المومني
الطفلة جود المومني
تعرضت الطفلة جود المومني (3 سنوات) للدغة من أفعى "فلسطين" في محافظة عجلون، وتم تحويلها إلى مستشفى هيا العسكري لتلقي العلاج.

وأوضح مصدر لـ"الغد" أن حالة الطفلة حرجة، وتم تأمينها بـ8 جرعات من مضاد سم الأفاعي.اضافة اعلان
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