الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
برامج الغد
تعليم
الرئيسية
محافظات
عجلون
الإثنين 19 حزيران 2023
10:38 ص
عجلون.. طفلة بحالة حرجة إثر تعرضها للدغة من أفعى فلسطين
الطفلة جود المومني
تعرضت الطفلة جود المومني (3 سنوات) للدغة من أفعى "فلسطين" في محافظة عجلون، وتم تحويلها إلى مستشفى هيا العسكري لتلقي العلاج.
وأوضح مصدر لـ"الغد" أن حالة الطفلة حرجة، وتم تأمينها بـ8 جرعات من مضاد سم الأفاعي.
اضافة اعلان
مع تشغيله رسميا.. حلم "تلفريك" عجلون يتحقق
15 حزيران 2023
تلفريك عجلون يفتح أبوابه الجمعة.. إليك أسعار التذاكر
15 حزيران 2023
وادي كفرنجة.. طبيعة ساحرة واستثمارات غائبة
12 حزيران 2023
المهرجانات المؤقتة.. الملاذ الوحيد لتسويق المنتجات الريفية بعجلون
09 حزيران 2023
عجلون
افعي فلسطين
جود المومني
Copy
ذات صلة
عجلون: دعوات لدعم خريجي برامج التدريب لإنشاء مشاريعهم
06 حزيران 2023
كلّيّة عجلون تحتفل بقرب زفاف سمو ولي العهد
31 أيار 2023
عجلون: احتفالات حاشدة ومواكب بمناسبة زفاف ولي العهد
30 أيار 2023
عجلون: المشاريع المائية.. وعود متكررة وغياب للتنفيذ
28 أيار 2023
اقرأ أيضا
بمديونية 10 ملايين.. هل تنجح بلدية الجنيد بـ "توسعة التنظيم"؟
منذ5 ساعة
"التلفريك" بيومه الأول.. إشادة بالتجربة ومطالب بتخفيض الأسعار
17 حزيران 2023
"المناطق التنموية" تنفي انقطاع الكهرباء بمشروع تلفريك عجلون
17 حزيران 2023
حصر أماكن التنزه.. هل يحمي غابات عجلون؟
16 حزيران 2023
"المناطق التنموية": حاولنا قدر الإمكان أن يكون سعر تذكرة تلفريك عجلون بمتناول الجميع
16 حزيران 2023
افتتاح تلفريك عجلون رسميا اليوم
16 حزيران 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس
ترجمات
|
منذ5 ساعة
كل شيء هادئ على الجبهة الجهادية في شمال أفريقيا
ترجمات
|
منذ5 ساعة
جورج طريف يستعرض محطات تاريخية من "حضارة الأنباط"
ثقافة
|
منذ5 ساعة
معرض الدوحة للكتاب يسلط الضوء على تجربة الروائي أيمن العتوم
ثقافة
|
منذ5 ساعة
التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران المرحلية قد تصبح مستمرة
صحافة عبرية
|
منذ5 ساعة
المحامون مضربون وليس للمتهمين في المحاكم العسكرية تمثيل
صحافة عبرية
|
منذ5 ساعة
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
منذ13 ساعة
أسماك بطول متر في سيل جرش.. من أين جاءت وهل تصلح للأكل؟
آخر الأخبار
|
07 حزيران 2023
الأرصاد توضح سبب زخات البرد الكبيرة وتحذر من تكرارها اليوم
أخبار محلية
|
29 أيار 2023
السعودية تعلن رسميا موعد عيد الأضحى
آخر الأخبار
|
18 حزيران 2023
افكار و مواقف
إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟
ماهر أبو طير
|
اليوم
تشوهات الطرق!
محمود الخطاطبة
|
اليوم
جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"
د.أحمد جميل عزم
|
اليوم
وهم "اقتصاديات الكازينو"
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
نفاق رياضي!
خالد خطاطبة
|
اليوم
المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
ترجمات
خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس
ترجمات
|
منذ5 ساعة
56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية
ترجمات
|
18 حزيران 2023
أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة
ترجمات
|
18 حزيران 2023
الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي
ترجمات
|
17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟
ترجمات
|
14 حزيران 2023
ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟
ترجمات
|
13 حزيران 2023