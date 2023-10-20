الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عجلون.. مسيرات ووقفات تضامنا مع غزة

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عجلون.. مسيرات ووقفات تضامنا مع غزة
شارك المئات من أبناء محافظة عجلون في مسيرات ووقفات تضامنية، انطلقت بعد صلاة الجمعة،  تضامنا مع الأهل في قطاع غزة وتنديدا بجرائم ومجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.اضافة اعلان
وردد المشاركون هتافات أشادت بصمود الغزيين، ودعت لمساندتهم بكل السبل المتاحة، معبرين في خطاباتهم عن امتعاضهم الشديد من ازدواجية تعامل المجتمع الدولي مع قضية فلسطين والأمة، وصمته على جرائم الإحتلال البشعة بحق الأطفال والنساء، ومنع  الاحتلال لوصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وفي مدينة عنجرة انطلقت من مسجد المثنى بن حارثة مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين والحركة الإسلامية في محافظة عجلون وذلك  تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي يتعرض له القطاع منذ  نحو أسبوعين.
وجابت المسيرة شوارع وسط مدينة عنجرة ،حيا فيها المشاركون  البطولات والتضحيات  الجسام  التي يقدمها  أبناء قطاع  غزة والضفة الغربية  في وجه آلة البطش والعدوان الصهيوني المجرم .
وتضمنت المسيرة إقامة مهرجان خطابي حاشد وسط مدينة عنجرة تحدث فيها النائب الأسبق الشيخ الدكتور محمد طعمة القضاه وعدد من أبناء مدينة عنجرة وقيادات الحركة الإسلامية في محافظة عجلون  حيت طالب الجميع في كلماتهم بتحرك عاجل لوقف العدوان على الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية  ، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضهم لنيل حقوقه المشروعة.
كما طالب المتحدثون بطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي  والغاء معاهدة السلام  مع العدو الصهيوني وإيقاف كافة أشكال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني ومن يسادنهم بهذا العدوان الغاشم .

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