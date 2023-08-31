الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

عقدة "العطاءات" تحاصر تطلعات مجلس محافظة عجلون

طريق بعجلون تم طرح وتنفيذ عطائه مؤخرا-(الغد)
طريق بعجلون تم طرح وتنفيذ عطائه مؤخرا-(الغد)

 يواجه مجلس محافظة عجلون منذ سنوات، ما تعرف بـ"عقدة العطاءات"، التي تتمثل بعدم القدرة على الاستفادة من المخصصات المالية للمشاريع بسبب تأخر الجهات الحكومية المعنية بطرح أو إحالة عطاءاتها، مع عدم السماح للمجالس بتدوير المخصصات على موازنة العام الذي يليه. 

اضافة اعلان

 

  تبعا لذلك، تبقى العديد من المشاريع المقررة من دون تنفيذ، أو بنسب إنجاز متدنية، حيث تعود مخصصاتها المالية لخزينة الدولة، في حال لم تطرح عطاءاتها قبل حلول الشهرين الأخيرين من كل عام.


في عجلون، فإن مجلس المحافظة "يعاني الأمرين" على حد تعبير الناطق الإعلامي في المجلس منذر الزغول، الذي أكد " أن المجلس أصبح لا هم له إلا متابعة مشاريعه من وزارة إلى وزارة، ما سيؤدي بالتأكيد إلى التراجع الكبير في دوره"، مضيفا، "رغم أن مجلس المحافظة هو المسؤول الأول عن الخدمات وتنفيذ المشاريع  في المحافظة، إلا أنه بات يعاني من إجراء بعض الدوائر الرسمية لمناقلات من دون الرجوع للمجلس، والأمر ينطبق اليوم على أكبر قطاعات كمشاريع قطاعي الأشغال والتربية في المحافظة التي أقر المجلس فيها مشاريع، فيما وصل من الوزارة مشاريع أخرى لا علاقة للمجلس فيها، وهو ما بات ينطبق على قطاعات أخرى".


ومن وجهة نظر عضو المجلس أحمد فريحات، فإن هناك "ضرورة للإسراع بإتمام المشاريع الخدمية المنفذة حاليا، والمباشرة بتنفيذ المشاريع المدرجة والتي تم طرح عطاءاتها، والإسراع بطرح العطاءات وإعداد الدراسات للمشاريع"، مؤكدا أن "تنفيذ هذه المشاريع الخدمية والتنموية من شأنه النهوص بواقع المحافظة، لا سيما تلك المشاريع المتعلقة بخصوصية المحافظة الزراعية والسياحية، وأخرى تشغيلية تساهم في الحد من نسب الفقر والبطالة".  


يشار هنا، إلى أن نسب الإنفاق على المشاريع خلال الأعوام الثلاثة التي تزامنت مع جائحة كورونا لم تتجاوز في أحسن أحوالها 50 %.
وأكد عضو المجلس السابق محمد عنانبة، أن "وجود مجالس المحافظات هي رؤية ملكية يجب العمل على تفعيل دورها ومنحها صلاحيات أكبر لتستطيع القيام بما هو مطلوب منها لخدمة المواطنين من خلال المشاريع المختلفة التي تنفذها"، داعيا إلى "البعد عن الطلبات التقليدية وضرورة استثمار نقاط القوة الموجودة للمحافظة كمحافظة زراعية وسياحية وبيئية، ما يستدعي زيادة مخصصاتها لتكون محافظة تنموية، وتنفذ فيها مشاريع استراتيجية كبرى تخدم أبناءها".


من جهتها، طالبت النائب صفاء المومني بـ"ضرورة الإسراع بحل مشكلة نقص المياه في المحافظة والاستفادة من سد وادي كفرنجة الذي يتسع إلى 8 ملايين متر مكعب من المياه بإيجاد خزان تجميعي في منطقة عنجرة ومحطة تحلية لخدمة المواطنين"، مثمنة جهود مجلس المحافظة وما يقوم به من جهد لتنفيذ مشاريع خدمية في مختلف مناطق المحافظة دون استثناء، ومؤكدة في الوقت ذاته أنهم كـ"نواب سيكونون العون والرديف للمجلس والتشاور معه من أجل تنمية المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد".


أما رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، فأكد "أهمية طرح عطاءات المشاريع بصورة مبكرة بعد تصديق الموازنة، وأن يكون التعاون مع نواب المحافظة العنوان الأبرز، بحيث تكون هناك لقاءات مبرمجة للنواب مع المجلس ومناطق المحافظة للتشاور والاستماع لهموم وشكاوى المواطنين، وتوزيع المخصصات بعدالة بين مناطق المحافظة، ومراعاة خصوصية محافظة عجلون التي تعاني من الفقر والبطالة وعدم وجود مشاريع تنموية كبرى تساهم في تشغيل الشباب العاطلين عن العمل".


وقال، إن "عجلون تستحق منا الكثير نظرا لما تعانيه من نقص في المشاريع التنموية"، مؤكدا أن "مجلس المحافظة نفذ مشاريع خدمية عديدة في قطاعات التربية والشباب والثقافة والمياه والصرف الصحي والزراعة والصحة وغير ذلك من القطاعات".


وأقر المومني، بأن "بعض المشاريع تكون مهددة بتعثرها وتأخر تنفيذها في حال تم إجراء مناقلات في مخصصات تلك المشاريع لسداد ديون مشاريع تم تنفيذها في أعوام سابقة، أو تغيير الوزارات للمشاريع التي تم إقرارها من قبل المجلس، كالأبنية المدرسية، ما ستؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع المقررة على مخصصات مجلس المحافظة"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك لقاء مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم لبحث المشاريع وضمان رفع نسب إنجاز المنفذ منها، والبدء بتنفيذ المشاريع المتفق عليها على موازنة العام الحالي".  

 

اقرأ أيضا:

 طرح عطاءات لبناء 30 مدرسة جديدة في المملكة

إحدى مدارس محافظة عجلون التي شهدت أعمال صيانة-(الغد)

رغم "البناء والإضافات".. لماذا لم تنخفض نسبة المدارس المستأجرة بعجلون؟ 21 آب 2023

أحد المزارع المتخصصة بنبات اللافندر المقاوم للتغيرات المناخية بعجلون - (الغد)

عجلون: "تحسين الممارسات الزراعية".. فرص مزارعين لمواجهة تغيرات المناخ 17 آب 2023

احد المشاريع السياحية التي تنتظر الترخيص بعجلون-(الغد)

هل تمنح عجلون "حوافز البترا" بترخيص مشاريع خارج التنظيم لتشجيع الاستثمار؟ 13 آب 2023

شباب مشاركون بدورات على مهن بالقطاع السياحي بعجلون-(الغد)

العمل السياحي بعجلون.. دورات تمكين مكثفة وأرقام توظيف متواضعة 11 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الموقع المقترح لإقامة منتجع علاجي والقريب من قلعة عجلون - (الغد)

حلم عجلوني.. منتجع علاجي بتصنيف عالمي

02 أيلول 2023
محيط مشروع تلفريك عجلون الذي يخطط ربطه بمشاريع تنموية-(الغد)

عجلونيون: تجويد الخدمات أولوية.. ونقصها يعيق طموحات التنمية

28 آب 2023
1692971332190353400

المنتجات الريفية العجلونية.. صيف آخر بلا عنوان لتسويقها

25 آب 2023
تلفريك عجلون يجذب 4 آلاف سائح يوم أمس

165 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله رسميا

25 آب 2023
الملك يرافقه ولي العهد أثناء زيارتهما لتلفريك عجلون الأسبوع الماضي

تلفريك عجلون.. كيف يسهم بتطوير المحافظة؟

24 آب 2023
محافظة عجلون

457 ألف دينار لإيصال وتحسين شبكات مياه بعجلون

22 آب 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 