الجمعة 22 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"مجلس عجلون": تدوير مخصصات المشاريع المتعثرة بدل عودتها للخزينة

جانب من اجتماع إقرار موازنة مجلس محافظة عجلون-(الغد)
جانب من اجتماع إقرار موازنة مجلس محافظة عجلون-(الغد)
 يعتزم مجلس محافظة عجلون تحويل مخصصات المشاريع في حال تعثرها على موازنة العام القادم إلى مشاريع أخرى، وذلك بهدف ضمان إنفاق المبالغ المخصصة لمجلس المحافظة والبالغة للعام 2024، والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار، لتنفيذ 106 مشاريع.اضافة اعلان
وكان أقر مجلس محافظة عجلون في جلسته التي عقدها أمس في مقر المجلس برئاسة رئيس وأعضاء المجلس موازنة للعام المقبل 2024 والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار  موزعة على 16 قطاع لتنفيذ 106 مشاريع في كافة القطاعات .
ودعا رئيس المجلس عمر المومني في نهاية جلسة إقرار الموازنة جميع أعضاء المجلس ورؤساء اللجان المختلفة الى ضرورة متابعة مشاريع المجلس لتنفيذها بشكل كامل، مؤكدا أن أي مشروع  سيتعثر ستتم تحويل مخصصاته إلى مشاريع أخرى.
وأكد المومني أنه تم توزيع الموازنة لتشمل كافة مناطق المحافظة بعدالة وإنصاف، لافتا الى أنه تم دراسة أوليات المحافظة من المشاريع  بدقة ووضعها على جدول أعمال المجلس لتنفيذها خلال العام المقبل.
وأشار المومني إلى أن قطاع الأشغال استحوذ على النسبة الأكبر من موازنة المجلس للعام المقبل بواقع 2 مليون و865 ألف دينار لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، لافتا الى أن موازنة قطاع المياه بلغت مليونا و 633 ألف دينار لتنفيذ 14 مشروعا يتعلق بتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي  ومشاريع أخرى في نفس القطاع .
الى ذلك، بلغت موازنة قطاع الإدارة المحلية مليونا و 476 ألف دينار لتنفيذ 19 مشروعا في كافة مناطق المحافظة ، حيث تم تحويل بعض المشاريع المتعلقة بفتح وتعبيد بعض الطرق إضافة الى تخصيص مبلغ 210 آلاف دينار لإقامة مبنى للشركة الوطنية للتشغيل لتنفيذ هذه المشاريع عن طريق بلدية عجلون الكبرى، كما تم تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لكل من بلديات الجنيد والشفا والعيون لتنفيذ أعمال خلطة أسفلتية، كما تم تخصيص مبلغ 120 ألف دينار لبلدية كفرنجة لشراء آليات.
وتم تخصيص مبلغ 180 ألف دينار لبلدية عجلون لشراء آليات (همر) إضافة الى تخصيص مبلغ 156 ألف دينار لاستكمال العمل في المشروع الابتكاري لبلدية عجلون الكبرى .
وجاء قطاع التربية بالترتيب الرابع في موازنة المجلس، حيث بلغت موازنته مليونا و80 ألف لتنفيذ 9 مشاريع تتعلق ببناء مدارس جديدة وإضافات غرف صفية وأعمال صيانة عامة في بعض المدارس.
كما بلغت موازنة قطاع الصحة 995 ألف دينار لتنفيذ 10 مشاريع من ضمنها مشروع إدامة العمل في مستشفى الإيمان الحكومي الجديد.
وبلغت موازنة قطاع الثقافة 350 ألف دينار من ضمنها تسديد مطالبات مالية سابقة ودعم الهيئات الثقافية والمتاحف في المحافظة.
وفيما يخص موازنة قطاع الشباب والرياضة فقد بلغت 335 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع شبابية في المحافظة من ضمنها نادي عنجرة الرياضي ومركز شباب عبين عبلين وملعب خماسي لمركز شباب عجلون.
وبلغت موازنة الداخلية ( محافظة عجلون ) 247 ألف دينار لتنفيذ مشروع واحد، كما بلغت موازنة قطاع الزراعة 215 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع زراعية، وبلغت موازنة قطاعي السياحة والآثار 200 ألف دينار بواقع 100 ألف دينار لكل قطاع لتنفيذ 4 مشاريع في القطاعين.
كما بلغت موازنة  قطاع الأوقاف 103 آلاف دينار لتنفيذ 6 مشاريع، وتم أيضا تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لقطاع التنمية الإجتماعية لتنفيذ 4 مشاريع، وتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لقطاع التدريب المهني لتنفيذ مشروعين.
وتم أيضا تخصيص مبلغ 40 ألف دينار لقطاع البيئة لتنفيذ مشروعين، وتخصيص مبلغ 10 آلاف دينار للمالية وتسجيل الأراضي لتنفيذ مشروع واحد.
وأكد رئيس المجلس عمر المومني أن المجلس سيسعى بكل جهد ممكن لإنهاء مشكلة طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة، لافتا الى أنه تم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار من ضمن موازنة المجلس للعام المقبل  لتوسعة وتعبيد هذا الطريق، لافتا في الوقت نفسه أن الدراسات تشير بأن الطريق بحاجة إلى أكثر من  2 مليون دينار لإعادة تأهيله بشكل كامل.
يذكر أن مجلس محافظة عجلون كان خصص في عام 2018 وخلال جلسة طارئة مليون دينار، لإعادة إنشاء طريق عجلون- وادي الطواحين- كفرنجة، نظرا لخطورته الشديدة على السلامة العامة بوضعه الحالي، إلا أن تلك المخصصات عادت لدائرة الموازنة العامة لعدم  طرح العطاء قبل نهاية العام.
وأوضح المجلس حينها أن المخصصات هي من الفوائض المتوفرة من المخصصات، مشيرا إلى وجود تعهدات حكومية سابقة بإعادة تأهيل الطريق الضيق الذي يبلغ طوله زهاء 6 كم، وتوجد به الكثير من المنعطفات الخطيرة التي شهدت وقوع حوادث، إضافة إلى وجود مناطق ومقاطع صخرية عرضة للانهيار خلال الأمطار الغزيرة.
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