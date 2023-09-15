مطالب بتكثيف الجولات الرقابية على معاصر الزيتون

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طالب عدد من المزارعين وأبناء محافظة عجلون، الجهات المعنية من لجان الصحة والسلامة العامة والزراعة، بتكثيف الجولات الرقابية على المعاصر قبيل موسم الزيتون.وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أهمية التأكد من جاهزية المعاصر ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية لضمان الحصول على منتج جيد من زيت الزيتون.ودعا المزارع محمد الشويات إلى إعطاء هذا الموضوع أهمية كون موسم الزيتون ينتظره العديد من أبناء المحافظة وأصحاب المزارع؛ لأنه يشكل مصدر رزق لهم ولأسرهم، الأمر الذي يستدعي مراقبة المعاصر لتقدم خدماتها للمزارعين وإنتاج كميات جيده من زيت الزيتون.وأشار عضو مجموعة "البيئة تجمعنا" فخري عنيزات، إلى أهمية عدم التهاون مع أصحاب المعاصر المخالفة والتي قد تتعرض للتلوث نتيجة لتراكم الجفت والزيبار، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي، إن المحافظة تمتاز بطبيعتها الزراعية، حيث تقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون نحو 87 ألف دونم، مبينا أن اللجان الرقابية في المديرية، باشرت بتنفيذ جولات رقابية ميدانية على المعاصر، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الزيتون وشروط الصحة والسلامة العامة.وبين أن كميات إنتاج زيت الزيتون المتوقعة لهذا العام 28 ألف طن في عجلون القصبة وكفرنجة، مشيرا إلى أهمية هذا الموسم للمزارعين، حيث يوفر لهم دخلًا جيدًا ويحسن من أوضاعهم الاقتصادية.