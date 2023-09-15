الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مطالب بتكثيف الجولات الرقابية على معاصر الزيتون

معصرة
معصرة زيتون (أرشيفية)
طالب عدد من المزارعين وأبناء محافظة عجلون، الجهات المعنية من لجان الصحة والسلامة العامة والزراعة، بتكثيف الجولات الرقابية على المعاصر قبيل موسم الزيتون.اضافة اعلان
وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أهمية التأكد من جاهزية المعاصر ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية لضمان الحصول على منتج جيد من زيت الزيتون.
ودعا المزارع محمد الشويات إلى إعطاء هذا الموضوع أهمية كون موسم الزيتون ينتظره العديد من أبناء المحافظة وأصحاب المزارع؛ لأنه يشكل مصدر رزق لهم ولأسرهم، الأمر الذي يستدعي مراقبة المعاصر لتقدم خدماتها للمزارعين وإنتاج كميات جيده من زيت الزيتون.
وأشار عضو مجموعة "البيئة تجمعنا" فخري عنيزات، إلى أهمية عدم التهاون مع أصحاب المعاصر المخالفة والتي قد تتعرض للتلوث نتيجة لتراكم الجفت والزيبار، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي، إن المحافظة تمتاز بطبيعتها الزراعية، حيث تقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون نحو 87 ألف دونم، مبينا أن اللجان الرقابية في المديرية، باشرت بتنفيذ جولات رقابية ميدانية على المعاصر، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الزيتون وشروط الصحة والسلامة العامة.
وبين أن كميات إنتاج زيت الزيتون المتوقعة لهذا العام 28 ألف طن في عجلون القصبة وكفرنجة، مشيرا إلى أهمية هذا الموسم للمزارعين، حيث يوفر لهم دخلًا جيدًا ويحسن من أوضاعهم الاقتصادية.
طريق بعجلون تم طرح وتنفيذ عطائه مؤخرا-(الغد)

عقدة "العطاءات" تحاصر تطلعات مجلس محافظة عجلون 31 آب 2023

محيط مشروع تلفريك عجلون الذي يخطط ربطه بمشاريع تنموية-(الغد)

عجلونيون: تجويد الخدمات أولوية.. ونقصها يعيق طموحات التنمية 28 آب 2023

1692971332190353400

المنتجات الريفية العجلونية.. صيف آخر بلا عنوان لتسويقها 25 آب 2023

تلفريك عجلون يجذب 4 آلاف سائح يوم أمس

165 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله رسميا 25 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أعمال تأهيل أحد الطرق بعجلون قبل حلول الشتاء-(الغد)

مشاريع مرتقبة بعجلون.. هل تنجز بوقتها أم يؤخرها الشتاء؟

منذ20 ساعة
أحد المقالع الحجرية المنتشرة بعجلون حيث تعمل غالبيتها من دون ترخيص-(الغد)

متى تنفض السياحة البيئية غبار المقالع الحجرية بعجلون؟

13 أيلول 2023
1694276370990879700

"بند الطرق السياحية".. هل يبقى غائبا في مخصصات مجلس محافظة عجلون؟

09 أيلول 2023
جانب من جولة الوفد الاعلامي في محافظة عجلون-(الغد)

عجلون تخطف قلوب إعلاميين وتستحق لقب سويسرا الشرق

06 أيلول 2023
1693755867743529900

تظاهرة غير مسبوقة.. عجلون في عيون كاميرات 200 وسيلة إعلامية

03 أيلول 2023
الموقع المقترح لإقامة منتجع علاجي والقريب من قلعة عجلون - (الغد)

حلم عجلوني.. منتجع علاجي بتصنيف عالمي

02 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 