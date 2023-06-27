الثلاثاء 27 حزيران 2023
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معرض أول للمنتجات الغذائية والحرفية عند تلفريك عجلون في العيد

معرض أول للمنتجات الغذائية وحرفية عند تلفريك عجلون في العيد
معرض أول للمنتجات الغذائية والحرفية عند تلفريك عجلون في العيد
بمشاركة أكثر من 65 أسرة عجلونية منتجة سينطلق يوم بعد غد الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ( معرض تلفريك عجلون الأول للمنتجات الريفية والحرف  اليدوية العجلونية ) في محطة التلفريك الثانية المجاورة لقلعة عجلون .اضافة اعلان
وسيشتمل المعرض على عشرات الأصناف من منتجات الأسر العجلونية المنتجة  كجميع منتجات الزيت والزيتون والألبان والأجبان  والزعتر والسماق والمربيات والزبيب وخل التفاح والعنب والخروب ودبس الرمان، إضافة  الى أصناف أخرى عديدة من المعجنات بكافة أصنافها وأقراص العيد( القسماط ) وخبز الطابون والزلابيا والمكمورة وغيرها من الأصناف الغذائية .
وسيشتمل المعرض على عرض لبعض الحرف اليدوية العجلونية والإكسسوارات وتهديب الشماغ وعرض للوحات تشكيلية وفنية وعرض لبعض أنواع الإكسسوارات المصنوعة من بذور الزيتون .
من جانبها، أكدت مديرة المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري أن هذا المعرض يأتي إيمانا من المناطق التنموية بضرورة أن ينعكس مشروع التلفريك على المجتمع المحلي وخاصة الأسر العجلونية المنتجة ، لافته الى أن المعرض سينطلق الساعة الحادي عشر صباحا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ويستمر  طيلة أيام العيد .
الى ذلك، قدم منسق المعرض  منذر الزغول شكره وتقديره  لمحافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف ولمديرة المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري  على  مبادرتهم الطيبة بالإستجابة لرغبة  الأسر المنتجة في محافظة عجلون  بإيجاد مكان لهم في موقع التلفريك لتسويق منتجاتهم الريفية ، لافتا الى أن هذا المعرض المؤقت من شأنه المساهمة بتسويق منتجات هذه الأسر وتحسين دخولهم .
كما قدم عدد من المشاركين في المعرض شكرهم وتقديرهم للمناطق التنموية ومديرتها المهندسة أروى الحياري التي بذلت جهودا استثنائية ليصبح هذا المعرض حقيقة على أرض الواقع ، معربين عن أملهم أن يكون هذا المعرض من أنجح المعارض كونه يقام في مشروع التلفريك  الذي أصبح يقصده آلاف  الزوار يوميا .
يذكر إن مواعيد استقبال تلفريك عجلون للزوار خلال عيد الأضحى،  وبحسب الحياري، ستكون يومياً من الساعة 11 صباحاً، بحيث يتوقف بيع التذاكر وإغلاق بوابات الدخول الساعة الخامسة والنصف مساءً، وسيكون موعد إغلاق بوابات التلفريك الساعة السادسة والنصف مساءً.
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