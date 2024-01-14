هل تستثمر عجلون ميزاتها النسبية بتحقيق "الاقتصاد الأخضر"؟

عامر خطاطبة

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عجلون - يفتح امتلاك محافظة عجلون لميزات نسبية كالغابات والبيئة النقية والمناخ المعتدل ومعدلات الأمطار المرتفعة، باب التساؤل حول قدرتها على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كنموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة التي من الممكن أن توفر فرص عمل لشبان المحافظة إذا ما تم تمكينهم من خلال زيادة برامج التعليم والتدريب، وتأهيلهم لأنماط الفرص التي يوفرها هذا النوع من الاقتصاد.ويعتبر الاقتصاد الأخضر هو ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية، ويشكل نموذجا للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي، والطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة مع جميع أشكال التنوع البيئي. وتطرح فاعليات عجلونية أفكارا متعددة حول إمكانية أن تخطو المحافظة نحو هذه النوع من الاقتصاد، وما هي فرص التحول، وكيف يمكن الاستفادة من الميزات النسبية التي تحظى بها المحافظة؟.هذا الأمر كان محط اهتمام جلسة نقاشية نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى، عرض خلالها عضوان بفريق عمل المركز الدكتورة علا بدر واحمد بالي، نتائج دراسة تحليل احتياجات سوق العمل للوظائف الخضراء في محافظتي عجلون وجرش والتي أوصت بتمكين الشباب من خلال زيادة فرص التعليم والتدريب والبحث عن فرص العمل المتاحة في الاقتصاد الأخضر وتدريبهم على التقنيات الحديثة المستخدمة.وأكدا أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس ضرورة بيئية فقط، بل هو استراتيجية اقتصادية لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين الحالية والمستقبل، والتي تسهم في توفير فرص عمل مراعية للجوانب البيئية الأمر الذي من شأنه محاربة الفقر والبطالة.كما أكدا أهمية الإسراع بدعم التوجه بالمحافظة نحو الاقتصاد الأخضر، وتبني المشاريع الاستثمارية الصديقة للبيئة، والتي تتماشى مع التوجه العالمي للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، والمساهمة في الوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود، وفرصة لإيجاد فرص عمل مستدامة.وأوضحا أنه وحتى يتمكن الأردن من خلق قدرته التنافسية في عالم الاقتصاد الأخضر، يتطلب إيجاد أنظمة تشريعية ملائمة، وتشجيع التطوير والابتكار المحلي للمنتجات والحلول الخضراء للقطاعات كافة، والتدريب وريادة الأعمال، وبناء إطار تنظيمي فعال وحاكمية رشيدة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى تطوير أنظمة عمل تحفيزية تدعم هذه المنتجات المحلية وتزيد الطلب عليها.ووفقا لخطة النمو الأخضر الصادرة عن وزارة البيئة ومعهد النمو الأخضر العالمي، فإن التركيز المحلي على الاقتصاد الأخضر يتقاطع مع ستة قطاعات رئيسة هي "الطاقة، المياه، النفايات، الزراعة، السياحة، والنقل".يذكر أن "تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فإن الاستثمار الاقتصادي في وسائل الطاقة النظيفة والمتجددة وكفاءة الطاقة سينتج عنه عدد هائل من الوظائف ما بين عامي 2020 - 2050.إلى ذلك، أكد الخبير البيئي المهندس خالد عنانزة أن الاقتصاد الأخضر يسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث، ويضمن كفاءة استهلاك الموارد ويمنع فقدان التنوع البيولوجي، إصافة إلى أنه يشجع على النمو والحد من البطالة، ويسهم بتطوير البنى التحتية.وزاد العنانزة أن محافظة عجلون تتمتع بميزات نسبية تجعلها مؤهلة للتوجه نحو هذا النوع من الاقتصاد، كالغابات والبيئة النقية والمناخ المعتدل ومعدلات الأمطار المرتفعة وغيرها.من جهته، أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أن المرحلة الحالية من العمل تتطلب التركيز على استخدام الطاقة المتجددة بما يسهم في تنمية المحافظة من خلال إقامة مشاريع تنموية صديقة للبيئة.وأشار إلى أن البلدية بصدد الانتهاء من تجهيز مشروع الحقل الشمسي بقيمة مليون دولار كمنحة من الحكومة الكندية بهدف خلق فرص عمل وتوفير ما نسبته 75 % من فاتورة الكهرباء السنوية التي تدفعها البلدية لإنارة الشوارع والمباني التابعة لها.وأكد الزغول أن البلدية تتطلع إلى إقامة مبنى أخضر للبلدية بهدف تجميع مديرياتها وأقسامها المنتشرة في مبنى واحد بغية توفير الوقت والجهد على المواطنين والتسهيل عليهم والاستفادة من استثمار المباني الحالية بما يحقق زيادة الإيرادات وبالتالي تقديم خدمات مثلى للمواطنين.وزاد أن البلدية تسعى لتبني مبادئ الاقتصاد الأخضر كجزء من جهود واسعة متنوعة تسعى لخلق فرص تنموية واقتصادية في القطاعات الموجودة أو خلق قطاعات جديدة من شأنها تحقيق الأمن الاقتصادي وخفض نسب البطالة وتحقيق الكفاءة في الموارد، خصوصا تلك التي نعاني من ندرتها كالمياه والطاقة، مؤكدا أن التوجه بعجلون نحو الاقتصاد الأخضر، سيساهم بتعزيز آفاق النمو الاقتصادي والإنتاجية وخلق وظائف خضراء وزيادة فرص العمل.