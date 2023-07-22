وفاتان بحادث تدهور مركبة في كفرنجة

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توفي شابان، اليوم السبت، إثر تدهور مركبة على طريق كفرنجة بمحافظة عجلون.ووفق شهود عيان، فقد تم إخلاء الوفيات إلى المستشفى، فيما باشرت التحقيقات المرورية بمعاينة موقع الحادث لتحديد أسبابه.