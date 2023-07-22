السبت 22 تموز 2023
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وفاتان بحادث تدهور مركبة في كفرنجة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
توفي شابان، اليوم السبت، إثر تدهور مركبة على طريق كفرنجة بمحافظة عجلون.
ووفق شهود عيان، فقد تم إخلاء الوفيات إلى المستشفى، فيما باشرت التحقيقات المرورية بمعاينة موقع الحادث لتحديد أسبابه.اضافة اعلان
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