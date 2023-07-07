الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

25 ألف زائر للمواقع السياحية في عجلون

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قلعة عجلون
  تشهد المواقع السياحية في محافظة عجلون إقبالاً متزايدا من الزوار والسياح محلياً وخارجياً، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع .
وقال مدير سياحة عجلون محمد الديك لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن أكثر من 25 ألف زائر ارتادوا المواقع السياحية في محافظة عجلون منذ بداية العام من خلال برنامج أردننا جنة، منها المحمية والقلعة ومار إلياس وراجب وراسون ووادي الطواحين والعديد من المسارات، مشيراً إلى أن أكثر من 650 حافلة دخلت المحافظة .اضافة اعلان
وأضاف، أن برنامج أردننا جنة المدعوم من قبل وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة منذ انطلاقته، ساهم في النهوض بالواقع السياحي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتنموية، لافتاً إلى وجود 21 منشأة سياحية مشمولة بالبرنامج .
وأشار إلى أن إدراج (تلفريك) عجلون ضمن النسخة الجديدة للبرنامج ساهم في توفير الفرصة للزوار لخوض رحلة بين أجواء الطبيعة الخلابة والساحرة وتحقيق رسالة وأهداف المشروع في جذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع التي تعزز التنمية، موضحاً أهمية البرنامج في التركيز على تعزيز المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات .
وكان عدد من أصحاب المشاريع السياحية والجمعيات، طالبوا بشمولهم بالبرنامج من أجل إنعاش الحركة السياحية والترويج أكثر للمواقع الأثرية والسياحية في المحافظة .
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