الخميس 24 آب 2023
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457 ألف دينار لإيصال وتحسين شبكات مياه بعجلون

محافظة عجلون
محافظة عجلون
وزع مجلس محافظة عجلون من موازنته المخصصة للعام الحالي مستندات مالية لقطاع المياه في المحافظة بمبلغ 457 ألف دينار لإيصال وتحسين شبكات المياه لعدد من مناطق المحافظة.اضافة اعلان
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن المجلس وضمن خطته يعمل على تحديد الأولويات وتوزيع المكتسبات التنموية لجميع القطاعات والمناطق بالمحافظة.
وأضاف أنه جرى توزيع مستندات مالية من أجل إيصال شبكات مياه لمناطق حي الكترة في عين جنا وصخرة عبين " خلة الدالية " والمشيرفة الغربي في كفرنجه وحي التلم في صنعار ورأس حميدة في منطقتي عنجرة وكفرنجة.
وأشار إلى أنه جرى طرح عطاءات لإيصال شبكات مياه لمنطقة أم اللوز خارج التنظيم في عرجان مبلغ 20 ألف دينار وتحسين وصيانة شبكات خطوط الصرف الصحي في كفرنجه تجمع حي الشويات خصص لها مبلغ 45 ألف دينار و45 ألف دينار أيضا لخطوط الصرف الصحي في عنجرة تجمع حي البعول و32 ألف دينار مشروع تحسين وصيانة شبكات خطوط الصرف الصحي في حي أبو حاطوم وشارع الشهيد يوسف فرح في عنجرة.-بترا
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