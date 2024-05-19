آخر التطورات بشأن مصير الرئيس الإيراني بعد تعرض مروحية تقله لحادث

تضاربت الأنباء الأحد، حول مصير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تعرض طائرته المروحية لحادثة أثناء زيارة داخلية.



وبينما أكدت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني بخير وهو بطريقه مع كامل الوفد إلى مدينة تبريز، قال وزير الداخلية الإيراني: "لا نمتلك أي معلومات عن حالة الرئيس الإيراني حتى الآن".

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بدورها، أعلنت وسائل إعلام رسمية أنه تم تحديد موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني في ورزغان.

وقالت تقارير إخبارية إن طائرة الرئيس الإيراني سقطت في غابات ورزغان شمال غرب البلاد.



كان التلفزيون الإيراني أكد تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث، اليوم الأحد.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث، مشيرا إلى تقارير أولية عن هبوط صعب لمروحية كانت تقل الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية.



من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن وزير الخارجية الإيراني وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

