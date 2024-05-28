آخر ما نشره الجندي المصري شهيد رفح.. وصور من جنازته

استشهد الجندي المصري عبد الله رمضان في حادثة تبادل إطلاق النار بين قوات مصرية وإسرائيلية عند المنطقة الحدودية بمعبر رفح.

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وبالعودة إلى صفحة الشهيد عبر موقع فيسبوك، تبين أن آخر ما كتبه كان منشورا عن الحرب على غزة.



وقال الشهيد في منشوره الأخير: “يا رب هدوء تام في غزة”.





آخر ما نشره الشهيد المصري على الحدود قرب رفح

وقبل ذلك بدقائق كتب قائلا: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لعلى كربك يا غزة لمحزنون، غزة في كرب والعالم أصم أبكم أعمى عاق عن إنجاب الرجولة، الصمت سيد التعبير عن العجز”.





منشور آخر للشهيد عبد الله رمضان الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي



وبثت وسائل إعلام مشاهد لتشييع جثمان المجند المصري الشهيد في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.







جنازة البطل الشهيد المصري الجندي المصري الشهيد عبدالله رمضان عشري قطب حجي من قرية العجميين مركز ابشواي محافظة الفيوم

في جنات خلد عند مليك مقتدر #عظم_شهيدك pic.twitter.com/iRNaL0OfMB — Esraa Abdelhafez (@EsraaAbdelhafe4) May 28, 2024

استشهاد مجند مصري



وكان المُتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، قد صرح بأنّ القوات المسلحة، تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح؛ مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.وأوضح المصدر الأمني أنه يجب على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا، ليس أمنيًا فقط، لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

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