السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

آلاف المتظاهرين في نيويورك دعما لفلسطين

احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، الليلة الماضية في عدد من مناطق مدينة نيويورك.
احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين
احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، الليلة الماضية في عدد من مناطق مدينة نيويورك.
وردد المتظاهرون الذين شاركت معهم، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار سوزان ساراندون شعارات تقول "من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر"، فيما لوح الكثيرون بالأعلام الفلسطينية.اضافة اعلان
وقالت الممثلة ساراندون أمام الحشد "من المهم الاستماع، ومن المهم أن تكون لديكم حقائق، ليس عليكم الاطلاع على تاريخ تلك المنطقة بأكمله، كل ما عليك فعله هو إظهار الأطفال (الخدج) الذين يموتون في الحاضنات".
وأضافت "هذه الصور كافية لتظهر لكم أن هناك شيئًا خاطئًا تمامًا".
وطالبت ساراندون "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".
يذكر أن المظاهرات التي تُعارض الحرب على غزة تنطلق في عدد من المدن الأميركية يوميا. بترا 
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