الثلاثاء 20 حزيران 2023
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أباتشي إسرائيلية تقصف جنين لأول مرة منذ 2002 (فيديو)

أباتشي إسرائيلية
أباتشي إسرائيلية
أظهر مقطع فيديو لحظات قصف مروحية أباتشي إسرائيلية، مدينة جنين، اليوم الاثنين، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها قصف جنين بالمروحيات منذ العام 2002.
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، عن استشهاد الشاب خالد عزام درويش (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وأوضحت وزارة الصحة أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 7 إصابات، إحداها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة، وأُعلن لاحقا عن استشهاد أحد المصابين.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من مخيم جنين.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية نقلا عن شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم ابو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.-(وفا)
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