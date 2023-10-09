أبرز تطورات عملية "طوفان الأقصى" في يومها الثالث

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دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقها القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، اليوم الثالث، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.ومنذ بدء العملية وبحسب بيان لوزارة الصحة في غزة، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة 436 شهيدا وأكثر من 2276 مصابًا بجراحٍ مختلفة.وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.في أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن 700 إسرائيلي على الأقل قتلوا وأصيب نحو 2156 آخرين في الهجوم الذي شنه مقاتلون من كتائب القسام أمس على مستوطنات غلاف غزة والمواقع العسكري المحيطة.وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن أكثر من ألفي إسرائيلي يعالجون في المستشفيات منهم 350 بحالة الخطر الشديد وبعضهم في حالة موت سريري، بينما فقدت آثار العشرات من الجنود بينهم ضباط كبار، ومستوطنين من الغلاف.وقالت القناة "12" بحسب ترجمة وكالة "صفا" إن الارتفاع الحاد في أعداد القتلى اليوم جاء بعد تمكن الجيش من الوصول للكثير من المناطق التي استولت عليها كتائب القسام والعثور على مئات الجثث.-(صفا)