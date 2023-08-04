"أبو السعن".. شاب فلسطيني أعدمه الاحتلال ميدانيًا

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استشهد، اليوم الجمعة، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.وأفادت مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان، بأن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الاطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه.وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام.بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد محمود أبو سعن.واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.ورأت بأن تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته؛ محاولة إسرائيلية لتفجير ساحة الصراع، وجر المنطقة برمتها الى دوامة من العنف لا ينتهي.وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، كما دعت الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وسرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال.