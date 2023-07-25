الثلاثاء 25 تموز 2023
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أبو ردينة: اغتيال الاحتلال لثلاثة فلسطينيين قرب نابلس جريمة حرب

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جبل جرزيم في نابلس، صباح اليوم الثلاثاء، "جريمة حرب"، وهي استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان
وأضاف أبو ردينة في بيان، اليوم الثلاثاء، ان استمرار عمليات القتل اليومية واقتحام المدن الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية الى جانب الاستيطان، ومخططات الضم والتوسع العنصري، وغيرها من الجرائم الإسرائيلية لن تركّع الشعب الفلسطيني، ولن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، لأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.
وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي وحدها من تتحمل تبعات ما يجري من عدوان وجرائم سواء من قبل قوات الاحتلال أو إرهاب المستوطنين الذي يجري تحت بصر وحماية جيش الاحتلال، مؤكدا أن العجز الدولي وصمت الإدارة الأميركية هو الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب بتدخل أميركي فوري لوقف هذا العدوان، الذي يهدف لجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
-- (بترا)
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