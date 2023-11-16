الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو سلمية: الموجودون بمستشفى الشفاء يصرخون من العطش

مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في قطاع غزة
مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في قطاع غزة
قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية إن الجنود الإسرائيليين لا يزالون داخل المستشفى، وأخذوا الجثث وفجّروا خط المياه، والماء نفد تماما من المستشفى.اضافة اعلان

وأضاف أبو سلمية: الدبابات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى، ولدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح.

وتابع: المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء قد نفدا، والاحتلال ضرب الخط الرئيس للمياه.

ووصف الأوضاع بالـ"أساوية"، مشيرا إلى أن الموجودين بالمستشفى يصرخون من العطش.

وقال أبو سلمية: لا نستطيع إخراج حتى القمامة من المستشفى.

وأكد أن عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر، "وفقدنا التواصل مع زملائنا"، كما أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق في أجواء المستشفى.

وأردف: هناك مجندون إسرائيليون يتجولون داخل الأقسام، وبخاصة في قسم الطوارئ، وسحبوا الجثث.

واستكمل مدير مستشفى الشفاء في غزة: لم تطلق على قوات الاحتلال أي رصاصة من داخل المستشفى فأين هم المسلحون؟.

وشدد على أن روايات الاحتلال الإسرائيلي بدخول أسلحة إلى المستشفى أو قسم الرنين المغناطيسي كاذبة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي

مكوث الاحتلال في مجمع الشفاء يثير المخاوف من إعداده لـ"مشهد مسرحي"

15 تشرين الثاني 2023
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة - (أرشيفية)

أبو ستة: مستشفى الشفاء بغزة سيصبح مقبرة جماعية

24 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز النفق في بيت لحم

إصابة 7 إسرائيليين بعميلة إطلاق نار في بيت لحم (فيديو)

منذ2 ساعة
139676

الاحتلال الإسرائيلي يلاحق نازخي "جنوب غزة" بمنشورات الرحيل

منذ4 ساعة
gaza-opatrunkowa-kopertowa-jalowa-gaza-lux-s-zarys

الشاش الطبي "Gauze" أصله غزّي.. داوى جروح العالم ولم يداويه أحد

منذ4 ساعة
جيش-اعتقال100-3-730x438

جيش الاحتلال يعتقل 85 فلسطينيا في الضفة الغربية

منذ4 ساعة
سارة نتنياهو

رهينة لدى حماس أنجبت طفلا في غزة... ورسالة من زوجة نتانياهو

منذ5 ساعة
هدى حجازي

والدة شهيدات مجزرة جنوب لبنان: نحن أصحاب حق ولا نخاف (فيديو)

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

العرب وغزة.. تعاطف أم إيمان؟

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا لو انقطع الغاز الإسرائيلي؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف نواجه تحديات العدوان الاقتصادية؟

رعد التل |اليوم

الضفة الغربية.. قصة لم تبدأ

سميح المعايطة |اليوم

في المفاهيم المرتبكة وحق الحياة

مالك العثامنة |اليوم

الهيدروجين بديل لغاز الاحتلال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 