 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو سلمية بعد الإفراج عنه: الاحتلال يبتر أقدام الأسرى مرضى السكري

الطبيب محمد أبو سلمية
الطبيب محمد أبو سلمية

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، الذي أفرج عنه الاحتلال اليوم، أنه تم تقديمه لأربع محاكمات من دون تهمة واضحة.

اضافة اعلان

 

 وأوضح أبو سلمية أن اعتقاله حدث أثناء تواجده ضمن قافلة إنسانية تعمل على نقل الجرحى من مجمع الشفاء عبر معبر "نتساريم".


وأشار أبو سلمية إلى أنه ترك خلفه الكثير من المعتقلين في حالة صحية ونفسية سيئة جداً، وإلى أن الاحتلال يحرم جميع الأسرى من حقوقهم وأدويتهم، ويقوم ببتر أقدام أسرى يعانون من مرض السكري بدلاً من تقديم العلاج لهم.


وكان "جيش" الاحتلال أفرج عن 50 أسيراً من القطاع، من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، الذي اعتُقِلَ على حاجز الكويت مع طبيب جراح آخر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأفادت مصادر من داخل المعتقل بتعرضه لتعذيب شديد ومعاملة مهينة على خلفية رفضه تسجيل فيديو يتهم فيه المقاومة بتحويل المستشفى إلى ثكنة عسكرية وغرف عمليات قتالية.

وتعليقاً على ما كشفته شهادات الأسرى المفرج عنهم من وضع مأسوي وخطير يعيشه الأسرى، من قتل وتعذيب وتجويع، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإرسال بعثة دولية عاجلة لتفقد أوضاع الأسرى وتوثيق الانتهاكات والمساهمة في الضغط الدولي لتحسين ظروف اعتقالهم.


وأكدت الجبهة أن الكشف عن مقاطع فيديو تظهر إجبار جنود الاحتلال أسيرين فلسطينيين على البحث عن متفجرات وأنفاق، واستخدامهما كدروع بشرية في غزة، جريمة حرب جديدة تعكس الانحدار الأخلاقي لـ"جيش" الاحتلال الجبان، الذي يواصل على مدار الساعة خرق كافة المواثيق والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استخدام المدنيين والأسرى في الأعمال العسكرية.


ورأت الجبهة أنّ "جيش" الاحتلال يثبت مجدداً، بارتكابه هذه الجريمة البشعة، أنه يتصدر قائمة "الجيوش" الأكثر وحشيةً وإجراماً في العالم، من خلال جرائمه المتواصلة، وتعدياته الصارخة على حقوق الإنسان، مما يعكس عقيدة إجرامية لا مثيل لها في أي "جيوش" أخرى، ولا تتوقف عن ارتكاب الجرائم.


واعتبرت الجبهة أنّ هذه الجريمة الجديدة يجب أن تحرّك ضمير العالم الحر، لمواصلة الضغط من أجل محاكمة فورية لهذا الاحتلال، معتبرةً أنّ الصمت على مثل هذه الجرائم ساهم ويساهم في استمرارها وتوسعها.


وشدّدت الجبهة على أن هذه الجرائم رغم فظاعتها لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره العنيد على مقاومة الاحتلال حتى تحقيق أهدافه في العودة والتحرير، وأنها ستظل شاهدة على فاشية وعنصرية الاحتلال، وتخاذل المجتمع الدولي، وصمت العالم العربي. الميادين

 

 


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مدير مستشفى الشفاء

بعد الإفراج عنه.. مدير مستشفى الشفاء: الأسرى يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب

منذ5 ساعة
أبو سلمية بعد الإفراج عنه

بعد الإفراج عنه.. أبو سلمية: أسرى استشهدوا تحت التعذيب وسنعيد بناء غزة (فيديو)

منذ9 ساعة
عناصر من كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)

بيان جديد صادر عن حماس

منذ15 ساعة
ترميم مستشفى الشفاء

"ترميم مستفشى الشفاء"... حدث تاريخي رغم الدمار وصدمة للاحتلال

22 حزيران 2024
اقرأ أيضا
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال يعاني نقصا في الأفراد وغالانت: نحتاج 10 آلاف جندي إضافي فورا

منذ 60 دقيقة
الافراج عن 50 أسير فلسطيني

"من بينهم شبيه السنوار".. الاحتلال يفرج عن 50 أسيرا فلسطينيا جنوب غزة

منذ4 ساعة
غزة

23 شهيدا و 91 جريحا في مجزرتين جديدتين في غزة

منذ4 ساعة
مدير مستشفى الشفاء

بعد الإفراج عنه.. مدير مستشفى الشفاء: الأسرى يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب

منذ5 ساعة
003-1719775733

نجا من محاولات سابقة.. تفاصيل اغتيال "إسرائيل" مؤسس كتيبة نور شمس

منذ6 ساعة
أبو سلمية بعد الإفراج عنه

بعد الإفراج عنه.. أبو سلمية: أسرى استشهدوا تحت التعذيب وسنعيد بناء غزة (فيديو)

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يريد الغرب منا؟

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من الذي يبث التوتر داخل الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

متى يحل مجلس النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

تحديات جديدة تهدد منظومة الحماية الاجتماعية

أحمد عوض |اليوم

تركيب الصورة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

محكومون بالأمل دوما

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات | منذ21 ساعة
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن منذ21 ساعة

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء
 