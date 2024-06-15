أردوغان في رسالة بمناسبة عيد الأضحى: لنصر سيكون للشعب الفلسطيني

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جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأعرب أردوغان عن تمنياته للأمتين التركية والإسلامية إدراك مزيد من الأعياد منعمتين بالصحة والسلام والسعادة.وأضاف: "أهنئ من كل قلبي بعيد الأضحى المبارك خاصة إخوتي وأخواتي في غزة الذين يعيشون العيد في ظل فظائع الإبادة الجماعية الإسرائيلية".وأكد استمرار الوقوف في وجه سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا بين الدول التي تبذل جهودا حثيثة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وأردف: "ندافع عن الحق والعدالة والسلام على كل منبر ولا نتردد في قول الحقيقة رغم ضغوط الشبكة الصهيونية".وتابع الرئيس التركي: "النصر سيكون للشعب الفلسطيني بإذن الله رغم همجية إسرائيل ومؤيديها". (الأناضول)