الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أردوغان: لن نسمح بنسيان السلاح النووي الذي أقرت إسرائيل بامتلاكه

أردوغان: لن نسمح بنسيان السلاح النووي الذي أقرت إسرائيل بامتلاكه
أردوغان: لن نسمح بنسيان السلاح النووي الذي أقرت إسرائيل بامتلاكه
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن "غزة أرض فلسطينية للفلسطينيين، وستبقى كذلك إلى الأبد"، في تعليقه على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو شهرين ومحاولات التهجير التي تمارسها.اضافة اعلان

جاء ذلك في كلمة بافتتاح الجلسة الوزارية 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول.

وذكر الرئيس التركي أن "اثنان من كل ثلاثة شهداء في غزة أطفال ورضع ونساء، وعدد المفقودين بقطاع غزة تجاوز 6 آلاف و500".

وأشار إلى أن الذين يحاولون تمرير مقتل هذا العدد الكبير من الأبرياء في غزة وإضفاء الشرعية عليه بذريعة وجود حركة "حماس" لم يعد لديهم كلمة واحدة يقولونها للإنسانية.

وأضاف: "من جانب هناك 121 دولة (بالأمم المتحدة) قالت: لتتوقف الحرب (على غزة) ولا نريد إراقة دماء أكثر، ومن جانب آخر هناك 3 إلى 5 دول أعطت تفويضا مفتوحا لهجمات إسرائيل".

ونوه الرئيس أردوغان بأن "منظمة التعاون الإسلامي التي تأسست بهدف الدفاع عن القضية الفلسطينية توفر لنا أرضية مهمة للنضال بصوت واحد وجسد واحد".

وشدد على أن تركيا لن تسمح بنسيان مسألة الأسلحة النووية التي أقرت إسرائيل بامتلاكها.

وجدد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لتحمل أي مسؤولية في سبيل السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: "الطريق إلى السلام في منطقتنا يمر عبر إقامة دولة فلسطين، ومستعدون لتحمل جميع المسؤوليات ومنها المشاركة بآلية الضامنين لتحقيق السلام".
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