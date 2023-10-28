السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أردوغان: نقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - (أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نشعر بحزن من أجل غزة وهناك من يساوي بين حماس و"إسرائيل".

وأضاف أردوغان خلال فعالية "تجمع فلسطين الكبير"، الذي أقيم في مطار أتاتورك بإسطنبول نصرة لفلسطين، اليوم السبت: وقفتنا اليوم تأتي للتضامن مع أشقائنا في غزة.اضافة اعلان

وتابع: لن نكتفي بلعن المجازر التي تحدث في غزة.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أردف الرئيس التركي: "إسرائيل" انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية.

وجدد تأكيده أن حركة حماس ليست إرهابية كما يدعي البعض.

وتساءل أردوغان: كيف أتت "إسرائيل" إلى المنطقة؟، إنها دولة محتلة والغرب مدين لها لكن تركيا ليست كذلك.

وقال: من كانوا يسكبون دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة.

وأضاف أردوغان: من كانوا يبكون على المظالم في أوكرانيا بالأمس يدعمون "إسرائيل" اليوم وأيديهم ملطخة بالدماء.

وتابع: الغرب هو المسؤول الأكبر عما يجري في غزة، والغرب يدعم قتلة الأطفال في غزة دعما كاملا.

وأردف أردوغان: "إسرائيل" وأطراف أخرى تقف خلف المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق.

وأكد أن "إسرائيل" بدون دعم الدول الغربية لن تصمد لثلاثة أيام.

وقال أردوغان: نقوم بالتحضيرات لإعلان "إسرائيل" مجرمة حرب أمام العالم.

وشدد على أن ما يحدث في غزة ليس دفاعا عن النفس بل مجازر دنيئة.
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