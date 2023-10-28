وأضاف أردوغان خلال فعالية "تجمع فلسطين الكبير"، الذي أقيم في مطار أتاتورك بإسطنبول نصرة لفلسطين، اليوم السبت: وقفتنا اليوم تأتي للتضامن مع أشقائنا في غزة.
وتابع: لن نكتفي بلعن المجازر التي تحدث في غزة.
ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أردف الرئيس التركي: "إسرائيل" انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية.
وجدد تأكيده أن حركة حماس ليست إرهابية كما يدعي البعض.
وتساءل أردوغان: كيف أتت "إسرائيل" إلى المنطقة؟، إنها دولة محتلة والغرب مدين لها لكن تركيا ليست كذلك.
وقال: من كانوا يسكبون دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة.
وأضاف أردوغان: من كانوا يبكون على المظالم في أوكرانيا بالأمس يدعمون "إسرائيل" اليوم وأيديهم ملطخة بالدماء.
وتابع: الغرب هو المسؤول الأكبر عما يجري في غزة، والغرب يدعم قتلة الأطفال في غزة دعما كاملا.
وأردف أردوغان: "إسرائيل" وأطراف أخرى تقف خلف المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق.
وأكد أن "إسرائيل" بدون دعم الدول الغربية لن تصمد لثلاثة أيام.
وقال أردوغان: نقوم بالتحضيرات لإعلان "إسرائيل" مجرمة حرب أمام العالم.
وشدد على أن ما يحدث في غزة ليس دفاعا عن النفس بل مجازر دنيئة.