الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أطباء بلا حدود: لا مخرج لإخلاء مستشفى ناصر في خان يونس

أطباء بلا حدود: لا مخرج لإخلاء مستشفى ناصر
أطباء بلا حدود: لا مخرج لإخلاء مستشفى ناصر

أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها من انعدام السبل لإجلاء الفريق الطبي والمرضى بأمان من مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدة استمرار القصف الشديد في الأجزاء الجنوبية والشمالية من المدينة منذ ليلة البارحة.

وأفادت المنظمة بأن كوادر مستشفى ناصر أكدت شعورها باهتزاز الأرض تحتها نتيجة القصف المستمر الذي ينشر الهلع بالمستشفى.

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وكان مراسل الجزيرة قد أكد إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وكان محيط المستشفى شهد في الأيام القليلة الماضية اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الساعية لتوسيع توغلها في خان يونس.

 

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