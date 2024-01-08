أكثر من 12 ألف اعتداء يرتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين العام الماضي

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قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ارتكبوا العام الماضي، 12161 اعتداء بحق الفلسطينيين المدنيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في مختلف الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.وأكد شعبان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حول أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين، أنه تم تسجيل 5308 اعتداءات العام الماضي في ارتفاع قياسي بعدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد، موضحا أن جيش الاحتلال نفذ 9751 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 2410 اعتداءات، ونفذ الجانبان 206 اعتداءات مشتركة.وأضاف أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين تركزت في محافظة نابلس بواقع 842 اعتداء، تليها محافظة رام الله بواقع 419 اعتداء، ثم محافظة الخليل 376 اعتداء، ثم محافظة بيت لحم 204 اعتداءات، وسلفيت 165 اعتداء، وطوباس 137 اعتداء. (بترا)