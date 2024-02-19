الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من 29 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

جثامين الشهداء تتكدس خارج مستشفيات غزة بسبب امتلاء ثلاجات الموتى
جثامين الشهداء تتكدس خارج مستشفيات غزة بسبب امتلاء ثلاجات الموتى
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و92 شهيدا، و69 ألفا و28 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت أن هناك ضحايا تحت الركام يمنع الاحتلال فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.
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