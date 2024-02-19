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الإثنين 19 شباط 2024
1:28 م
أكثر من 29 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر
جثامين الشهداء تتكدس خارج مستشفيات غزة بسبب امتلاء ثلاجات الموتى
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و92 شهيدا، و69 ألفا و28 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت أن هناك ضحايا تحت الركام يمنع الاحتلال فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.
غزة
طوفان الاقصي
صحة غزة
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