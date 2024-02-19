أكثر من 29 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

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وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت أن هناك ضحايا تحت الركام يمنع الاحتلال فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.