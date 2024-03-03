الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مدينة حمد والقرارة ودير البلح في غزة

أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مناطق في غزة
أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مناطق في غزة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مناطق مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة، بما يزيد عن 40 غارة.


وأكدت مصادر فلسطينية، استهداف أحزمة نارية لعشرات المنازل والأراضي في تلك المناطق، وكذلك تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في شرق بلدة القرارة.

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وأشارت إلى إطلاق نار وقذائف مدفعية بشكل مكثف على أبراج مدينة حمد التي تؤوي مئات العائلات في مدينة خان يونس، وغارة جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة.


كما أدى قصف إسرائيلي لمنزل وَسْط مخيم جباليا في شمال قطاع غزة إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.


وفي السياق، ناشد مدير مستشفى العودة محمد صوالحه، منظمة الصحة العالمية لإدخال حليب الأطفال والمستلزمات الطبية للمستشفى.


وأضاف في تصريح صحفي، إنّه لا يمكن توفير سوى علبة حليب واحدة لكل رضيع، وهي لا تكفي إلا 3-4 أيام، وأن 90 بالمئة من السيدات اللواتي حضرن للولادة بالمستشفى يعانين من "الأنيميا" وسوء التغذية.


وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 30320 شهيدَا، و71533 مصابَا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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