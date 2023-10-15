أكثر من 400 شهيد في عدوان الاحتلال على غزة أمس

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استشهد، يوم امس السبت، أكثر من 400 فلسطيني، وأصيب نحو 1500 آخرون في عشرات الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت منازلا وبنايات سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم الثامن للعدوان.وأفاد مراسلنا بأن طيران الاحتلال الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا، وإصابة نحو 250 آخرين.وفي مدينة غزة، قال مراسلنا، إن نحو 260 مواطنا استشهدوا جراء غارات شنها طيران الاحتلال على أحياء المدينة، خاصة تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.وأشار إلى أن نحو 40 مواطنا استشهدوا في مخيم جباليا بعيد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤس ساكنيها، إضافة إلى نحو 10 مواطنين استشهدوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد نحو 20 مواطنا عقب قصف طائرات الاحتلال لعدد من البنايات السكنية.وألحقت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي، خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية. وفا