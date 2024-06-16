أكثر من 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم 250 طفلاً

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وأضاف النادي أن هناك 3400 معتقل إداري على الأقل في سجون الاحتلال، إضافة إلى 600 أسير يقضي بعضهم أحكاما مؤبدة وبعضهم يطالب الاحتلال بإصدار مؤبدات بحقهم.