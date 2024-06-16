 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم 250 طفلاً

أسرى في سجون الاحتلال
الاحتلال يأسر أكثر من 9300 فلسطينيا
ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 9300 أسير بينهم 75 امرأة و250 طفلا على الأقل.

وأضاف النادي أن هناك 3400 معتقل إداري على الأقل في سجون الاحتلال، إضافة إلى 600 أسير يقضي بعضهم أحكاما مؤبدة وبعضهم يطالب الاحتلال بإصدار مؤبدات بحقهم.اضافة اعلان
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_41f3b42b9d18cfc253f6939d393b744c

إعلام عبري: "إسرائيل" وافقت على صفقة للإفراج عن 33 محتجزا بغزة

02 حزيران 2024
الاحتلال يستمر في حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين

مواجهات مع الاحتلال واعتقال 16 فلسطينياَ في الضفة

27 أيار 2024
اقرأ أيضا
الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

منذ 6 دقيقة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)

هنية: بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير

منذ4 ساعة
منى

حجاج بيت الله يتوافدون إلى مشعر "منى" لرمي جمرة العقبة

منذ4 ساعة
صلاة عيد الأضحى في الأقصى

40 ألف مصلٍ يقيمون صلاة عيد الأضحى في الأقصى المبارك

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-15 at 9.44.00 PM (1)

الإمارات تسير طائرتها الإغاثية الـ 238 بحمولة 90 طنا لدعم سكان غزة

منذ17 ساعة
image-2

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37,296

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 