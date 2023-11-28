الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ألمانيا وعقدة الهولوكوست.. شتاينماير يعلن عن 7 ملايين يورو لمستوطنة إسرائيلية- (فيديوهات)

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هرتسوغ وشتاينماير أثناء مؤتمر صحفي في كيبوتس بئيري
أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تقديم 7 ملايين يورو لإعادة إعمار مبنى ثقافي في مستوطنة بئيري، بغلاف قطاع غزة.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها شتاينماير برفقة نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى المستوطنة، في اليوم الثاني من زيارته إلى تل أبيب، لم يتم الإعلان عن جدول أعمالها.
وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان، إن “الرئيسين التقيا بسكان الكيبوتس (المستوطنة) الناجين من الهجوم (الذي نفذته “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي)، وقاما بجولة في بعض أنقاض المنازل والمباني والشركات المدمرة”.


وقال هرتسوغ مخاطبا شتاينماير: “لدينا حلم، سيدي الرئيس، بإعادة بناء هذا المكان (معرض فنون) كجزء من إعادة بناء كيبوتس بئيري كاملاً، والمنطقة بأكملها”.
من جهته، قال الرئيس شتاينماير، وفق البيان ذاته: “في ألمانيا، استمعنا إلى الأخبار يوم 7 أكتوبر. وكنا نشاهد التلفاز، وشاهدنا الصور، وكان من السهل أن نتخيل ما حدث هنا. لكن أن تكون هنا، في هذا المكان، أمر مختلف”.


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وأضاف: “تم تأسيس هذا الكيبوتس في بئيري على يد يهود من ألمانيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا السابقة، وبالتالي فإن الكيبوتسات جزء من التاريخ، ويمثلون روح إسرائيل”.
وتابع الرئيس الألماني: “أنا ممتن للبرلمان الألماني الذي أعلن عن منحنا 7 ملايين يورو في العام المقبل لإعادة بناء المعرض الفني ومركز الاجتماعات”، وفق البيان الإسرائيلي.
وكان الرئيس الألماني التقى نظيره الإسرائيلي بالقدس الغربية، مساء الأحد، في زيارة غير معلنة المدة.

 

وفي 7 أكتوبر، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات في محيط غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي، وإصابة أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239، فيما شنت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

 

 

-(الأناضول)

 

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