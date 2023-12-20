أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين أمام مجلس الأمة- (فيديو)

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم خلفا للأمير نواف الأحمد الصباح، اليمين أمام مجلس الأمة اليوم الأربعاء.



وقال الشيخ مشعل إنه من الضروري مراجعة واقع الكويت الحالي خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية.

وأضاف الأمير في أول خطاب له بعد أداء اليمين كرئيس جديد للدولة “لم نلمس تغييرا أو تصحيحا للمسار”.

وتوفي الأمير نواف يوم السبت الماضي.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية.



-



pic.twitter.com/NbX6S1wiN2 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 20, 2023

اضافة اعلان

- (رويترز)