الخميس 04 كانون الثاني 2024
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أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

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أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
  أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، الخميس أمرا أميريا بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.اضافة اعلان

وفيما يلي السيرة الذاتية للشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح: - ولد عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأمريكية.

- شغل العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين عامي 1979 و1985 ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.
- انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.
- عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.
- في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.
- في 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007 وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو 2008.
- في 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.
- عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
- عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011. (النهاية) ع ب د / ت م
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