الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمير قطر وولي العهد السعودي يعربان عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (رويترز)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (رويترز)

أعرب أمير قطر وولي العهد السعودي عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة.

وجاء في البيان مشترك لمجلس التنسيق القطري السعودي بحسب الجزيرة:

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أمير قطر وولي العهد السعودي ناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية بقطاع غزة.


أمير قطر وولي العهد السعودي أكدا ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي.


الجانبان أكدا أيضا أهمية الضغط الدولي على إسرائيل لإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين.


تم التأكيد على ضرورة تمكين المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للفلسطينيين، وتكثيف جهود تسوية القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

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