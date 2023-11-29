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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
3:14 م
أمير قطر يؤكد أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - (أرشيفية)
شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة إيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية، وفق ما ذكر الديوان الأميري في قطر.
وأكد الأمير أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات لقطاع غزة.
وأوضح الديوان أن الأمير والرئيس الألماني بحثا تطورات الأوضاع في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة. (الجزيرة نت)
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غزة
قطر
تميم بن حمد
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