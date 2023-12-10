الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أنباء عن مقتل الضابط الإسرائيلي الذي فجر منزلا في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها- (فيديو وصورة)

GA99iAxXAAAGQ3y-730x438
الضابط إيال مئير بيركوفيتش
أعلن جيش الاحتلال مقتل الضابط إيال مئير بيركوفيتش خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأفاد الجيش على موقعه بمقتل بيركوفيتش من القدس البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي، ضمن الكتيبة 699 تشكيل حجي 551.اضافة اعلان

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن بيركوفيتش هو  نفسه صاحب واقعة تفجير منزل في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها، ما أثار غضبا واسعا وقتها.


 

في المقابل، نفى ناشطون آخرون أن يكون القتيل بيركوفيتش هو صاحب الفيديو. وقالوا إن الضابط الذي ظهر سابقا يدعى نيك موشيه غرونبرغ.

وقد ظهر الضابط في الفيديو خلال العد التنازلي لتفجير المنزل، وعلق عليه قائلا: “هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني”.

ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية إذا توقفت الحرب على غزة

23 تشرين الثاني 2023
علم اليمن يُرفرف بجانب علم فلسطين على سفينة إسرائيلية محتجزة في البحر الأحمر

الحوثي: لا حديث عن السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن قبل توقف العدوان على غزة

21 تشرين الثاني 2023
الجنوب الللبناني

حزب الله يستهدف ثكنة “برانيت” الإسرائيلية بصاروخين

20 تشرين الثاني 2023
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - (أرشيفية)

قطر: صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا اقتربنا من اتفاق

19 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
387830460_302403182425735_5806739882593820837_n

مصدر من مستشفى العودة المحاصر في غزة: استشهاد اثنين وحصار أكثر من 250 شخصا

منذ 30 دقيقة
واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

منذ 57 دقيقة
الضحية روان رفقة زوجها القاتل

سؤالها تسبب بمأساة.. مصري يقتل زوجته طعناً بسكين المطبخ

منذ2 ساعة
الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

منذ2 ساعة
4-60-730x438

هيئة البث الإسرائيلية: القتال العنيف في غزة سيستمر شهرين آخرين

منذ3 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

حماس: "إسرائيل" لا تكترث لحياة أسراها

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حرب تختلف عن سابقاتها

ماهر أبو طير |اليوم

في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات "موازنة" 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

مقاومة أم حماس؟

نضال المجالي |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات | منذ16 ساعة
مسيرات مساندة للقضية الفلسطينية في واشنطن، الولايات المتحدة - (المصدر)

اتّساع هوة الانقسام حول فلسطين

ترجمات | منذ16 ساعة
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 