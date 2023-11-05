الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أهالي أسرى الاحتلال في غزة يطالبون نتنياهو تسليم نفسه وعائلته للمقاومة بدل أبنائهم

نتنياهو
نتنياهو
طالب أهالي أسرى الاحتلال في غزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسليم نفسه وعائلته لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بدل أبنائهم.

وكانت تظاهرة انطلقت مساء أمس السبت، في القدس المحتلة أمام مقر نتنياهو من قبل ذوي الأسرى لمطالبته بالاستقالة فورا، قبل أن تندلع مواجهات بينهم وبين الشرطة.اضافة اعلان
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