أهالي أسرى الاحتلال في غزة يطالبون نتنياهو تسليم نفسه وعائلته للمقاومة بدل أبنائهم

اضافة اعلان

طالب أهالي أسرى الاحتلال في غزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسليم نفسه وعائلته لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بدل أبنائهم.وكانت تظاهرة انطلقت مساء أمس السبت، في القدس المحتلة أمام مقر نتنياهو من قبل ذوي الأسرى لمطالبته بالاستقالة فورا، قبل أن تندلع مواجهات بينهم وبين الشرطة.