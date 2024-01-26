أول تعليق من جنوب إفريقيا على قرار محكمة العدل الدولية

رحبت حكومة جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل.

وقالت في بيان الجمعة بعد صدور قرار المحكمة بفرض تدابير مؤقتة بشأن حماية الشعب الفلسطيني في غزة: الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".

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وأضافت: "فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه لا يمكن فرض التدابير بدون وقف إطلاق نار في غزة.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا هي من رفعت الدعوى ضد الاحتلال الإسرئيلي واتهمته بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وقبلت المحكمة دعوى جوهانسبرغ ورفضت طعن إسرائيل.