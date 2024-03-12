الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أول سفينة تحمل مساعدات لغزة تنطلق من قبرص- (فيديو)

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سفينة في البحر

أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.

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وشوهدت سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص، وتسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.


(رويترز)

 

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