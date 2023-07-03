الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إجرام الاحتلال بجنين يؤكد الفشل بتصفية المقاومة

مقاومون فلسطينيون يواجهون الهجمة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين أمس-(وكالات)
مقاومون فلسطينيون يواجهون الهجمة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين -(وكالات)
  يرى خبراء ومختصون في الشأن المقدسي أن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها تهدف إلى تصفية بؤر المقاومة، وتدمير بنيتها التنظيمية، بعدما شهدت تناميا وتطورا في وسائلها، أثبت عجز الاحتلال وفشله بتحقيق أهدافه.اضافة اعلان
ومع ساعات فجر الاثنين، بدأت قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة في جنين شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة نحو 50 آخرين، منهم 10 في حالة خطيرة.
وتصدت المقاومة في جنين للعدوان بالرصاص والعبوات الناسفة، وأسقطت طائرتين مسيرتين لجيش الاحتلال، وأكدت وقوع إصابات بين الجنود.
تصفية المقاومة
الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات يرى أن العملية العسكرية في جنين كانت متوقعة، خاصة بعد تنفيذ المقاومة مؤخرا، كمينا ضد قوات الاحتلال، وتفجير عبوة متطورة ناسفة في آلية إسرائيلية، أدت لإصابة عدد من الجنود.
ويوضح عبيدات، أن تفجير مثل هذه العبوات الناسفة يؤكد تطور أساليب المقاومة الفلسطينية، ما دفع جيش الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة في جنين، من أجل القضاء على المقاومة فيها.
ويقول إن "هذه العملية تأتي نتاج مشاورات أمنية وسياسية جرت بين حكومة الاحتلال والمعارضة الإسرائيلية، تم التوافق عليها والتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن تنفيذها، والعديد من الأطراف الدولية.
ويضيف أن "هذه العملية تستهدف اجتثاث بؤر المقاومة في جنين، وبالتالي تحويلها إلى بيت وحديقة بعدما يتم تصفية المنطقة من قوى وفصائل المقاومة، بالإضافة إلى اعتقال قادتها وتدمير هياكلها وبنيتها التنظيمية".
ووفقا لعبيدات، فإن هناك مشروعا سياسيا للاحتلال، إلى جانب البعد الأمني، يعرف بالمصالح الإستراتيجية الإسرائيلية في الضفة الغربية، يتضمن الاستيلاء على أكبر مساحة من أراضيها، بهدف زرعها بالمستوطنات والمستوطنين.
ومن وجهة نظره، فإن هذه العملية لم تقتصر على جنين ومخيمها، بل قد تمتد إلى تنفيذ عمليات مشابهة في مدينة نابلس، وربما أريحا، وكل المناطق التي توجد بها بؤر للمقاومة.
ويؤكد أن القدس دائما ما تكون في قلب الحدث وتنتصر لمدينة جنين وكل الشعب الفلسطيني، لأن المعركة مع الاحتلال واحدة تشمل القدس وجنين، وكل منطقة تقاوم المشاريع والمخططات الاحتلالية، مضيفا "نحن نعتز بجنين وأهلها ومقاومتها".
فشل الاحتلال
أما الخبير في الشأن المقدسي حسن خاطر فيقول: إن "العملية في جنين غير مسبوقة، ولو كانت إسرائيل كما تقول، نجحت في اجتثاث المقاومة أو في طريقها لتحقيق ذلك، لما حشدت كل هذه القوات والآليات العسكرية والأمنية خلال حملتها".
ويشير خاطر، إلى أن هذه العملية لم تتكرر منذ عام 2002، بهذا الحجم العسكري غير المسبوق، بما يؤشر على تنامي المقاومة وتطورها في جنين، وذلك باعتراف فعلي وعملي من الاحتلال.
ويضيف أن تنامي المقاومة وتطور وسائلها واستمرارها طوال هذه الفترة، يعني أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه خلال اقتحاماته السابقة لمدينة جنين ومخيمها.
ويوضح أن الاحتلال تعمد هذه المرة، إحداث مزيد من التدمير والتخريب وتجريف البنية التحتية، بهدف إيلام الفلسطينيين وزيادة معاناتهم أكثر، وأيضا انتقاما من الشعب الفلسطيني، ما يدلل على ضعفه وعجزه وفشله في تحقيق أهدافه.
ووفقا للخبير المقدسي، فإن "الاحتلال لا يستطيع الوصول إلى المقاومة بشكل مباشر، لذلك يحاول ضرب الحاضنة الاجتماعية بالمدينة ومخيمها من خلال التدمير والتخريب، وارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين".
وحول تداعيات استمرار العملية العسكرية، يقول خاطر إن الاحتلال لا يتحمل استمرار مثل هذه العملية، لأن تداعياتها لم ولن تبقى محصورة في جنين وحدها، وهذه مسألة في غاية الأهمية، بل قد تمتد لتشمل مدن القدس وأريحا وطولكرم والخليل، وغيرها.
ويبين أن الاحتلال يعلم أن استمرارها سيؤدي إلى تفعيل بقية الساحات الفلسطينية، واتساع رقعة المواجهة وعدم بقائها محصورة في جنين، لذلك يريد إنهاءها بأسرع وقت ممكن، خشية من تصاعد الأوضاع وفقدان السيطرة على الأرض.
وتشهد الأراضي الفلسطينية-كما يوضح الخبير المقدسي- توترا واستنفارا شديدا، ردا على جريمة الاحتلال في جنين، ولا أحد يستطيع أن يحسب ردود الفعل، وهل ما إذا كان الاحتلال سيتحمل وقوع عمليات في أي مدينة وبلدة فلسطينية.
جريمة بشعة
ويقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن الجريمة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في جنين ومخيمها تؤكد أن الاحتلال بعد 75 عاما لم يستطيع حسم الصراع، بل بقي الشعب الفلسطيني محافظا على هويته ووجوده وقدرته على المقاومة.
‏ويضيف أن "هذه الجريمة تعبر عن فشل محاولات الاحتلال بتحييد الشعب الفلسطيني، لا سيما في الضفة، كما تدلل على إجرام وبشاعة المحتل الذي يستخدم أعتى أسلحته المدمرة في مواجهة مخيم محاصر أعزل، ومدنيين من رجال ونساء وشيوخ وأطفال".
ويؤكد الهدمي قدرة الشعب الفلسطيني على تشكيل تهديد وجودي لدولة احتلال دخيلة على أرضه حتى لو كان أعزلا دون جيش.-(وكالات)
قصف الإسرائيلي على جنين

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: 8 شهداء و50 إصابة بينها 10 خطيرة منذ15 ساعة

معبر رفح - (أرشيفية)

إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة الثلاثاء 02 تموز 2023

الكعبة المشرفة

السعودية تعلن خطة الحج للموسم المقبل 02 تموز 2023

لين طالب (6 سنوات)

اغتصاب طفلة حتى الموت في لبنان.. أصيبت بنزيف حاد وما حدث صادم 02 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شبان فلسطينيون خلال مواجهات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها-(وكالات)

العدوان مستمر.. 8 شهداء بعملية عسكرية إسرائيلية واسعة على جنين

منذ1 ساعة
الاحتلال

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية

منذ11 ساعة
هنية: الدم الذي يراق في جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة

هنية: الدم الذي يراق في جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة

منذ14 ساعة
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الغرفة المشتركة للمقاومة تدعو للاستعداد للرد على عدوان الاحتلال

منذ14 ساعة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة الشمالي

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة الشمالي

منذ14 ساعة
الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية: "جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل"

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

تحديد يوم إجراء الانتخابات

محمود الخطاطبة |اليوم

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدورة الاستثنائية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 