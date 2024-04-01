الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الإسرائيلي قتل 200 واعتقل 500 آخرين واحتجز نحو 900

إحراق مباني مجمع الشفاء الطبي في غزة وخروجه عن الخدمة

thumbs_b_c_eb508efbe549a2cdbd13de358ace4a09
مستشفى الشفاء

قال تلفزيون الأقصى، اليوم (الاثنين)، إنه تم العثور على عشرات الجثث في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.


وكان التلفزيون ذكر أن الآليات الإسرائيلية انسحبت من محيط المجمع باتجاه جنوب غرب مدينة غزة، مشيراً إلى أن الآليات أطلقت النار بكثافة أثناء انسحابها.
وأعلن التلفزيون الفلسطيني، أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مشيراً إلى أن المجمع خرج بالكامل عن الخدمة.
وقال التلفزيون إن دماراً كبيراً حل بالمجمع والمباني المحيطة به.

اضافة اعلان

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قتل 200 واعتقل 500 آخرين واحتجز نحو 900 للتحقيق خلال عمليته بالمجمع الطبي ومحيطه.

يأتي ذلك بعد أن انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به غربي مدينة غزة، فجر الاثنين، ما كشف عن عشرات القتلى ودمار هائل في المستشفى ومحيطه.
وذكر الشهود أن الانسحاب كشف عن إحراق القوات الإسرائيلي لجميع مباني
وأوضح الشهود أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية وأحرق بقية المبنى فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه.
كما أحرقت القوات الإسرائيلية مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق ودمرت مبنى العيادات الخارجية.
ووفق مصادر طبية فلسطينية، فإن المستشفى خرج بشكل كامل عن الخدمة ويصعب استئناف العمل خلال الفترة الحالية.
وذكرت المصادر أن الجيش دمع جميع الأجهزة الطبية في المجمع وغرف العمليات والعناية المكثفة.
وفي السياق، قال الشهود إنه تم العثور على عشرات القتلى في مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.
وأوضحوا أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها الفلسطينيون في مجمع الشفاء الطبي وأخرج جثامين القتلى منها وألقاهم في مناطق متفرقة بالمستشفى.
وذكر الشهود، أن القوات الإسرائيلية أحرقت أو دمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.
وقبل 14 يوما اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به ونفذ عملية عسكرية واسعة فيه ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى ومئات حالات الاعتقال.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جثامين شهداء في غزة

حصيلة مرتفعة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

منذ21 ساعة
thumbs_b_c_f998d4bb6d8eda62aa4c400744a7866d

هيئة إسرائيلية: المفاوضات مستمرة مع حماس وخلاف بشأن عودة النازحين

27 آذار 2024
20240323141719reup-2024-03-23t141534z_1694213337_rc2pr6afn9uu_rtrmadp_3_israel-palestinians-egypt-un.h-1-730x438

“قلبي منفطر”.. غوتيريش يعلن الصيام تضامناً مع أهالي غزة- (تغريدة)

25 آذار 2024
394132_0

“حكومة غزة”: جيش الاحتلال يهدد بقصف وتدمير مباني “الشفاء الطبي” على رؤوس من فيه

23 آذار 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_9bc276bca4485cec2353debe4d42cfac

فلسطين: اقتحام سموتريتش لـ"نبع العوجا" إمعان في ضم الأغوار والضفة

منذ2 ساعة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة

منذ20 ساعة
حرب مجاعة في غزة

ارتفاع حصيلة شهداء الجوع في غزة

منذ20 ساعة
31-9-800x549

الاحتلال يرتكب مجزرة بعد قصف مستشفى الأقصى بدير البلح

منذ21 ساعة
جثامين شهداء في غزة

حصيلة مرتفعة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

منذ21 ساعة
66092c054236043a1622b51e

تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

إرهاصات اجتياح غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

تصنيع الأزمات وكلفتها في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مجلس النواب.. شوط إضافي أم رحيل؟!

جهاد المنسي |اليوم

فهم المسألة وتحديد المسار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما هو المطلوب من الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

عن متوازيات لا تلتقي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات | منذ11 ساعة
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات |29 آذار 2024
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير
 
 