الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: 3 حوادث خطيرة بحي الزيتون في غزة

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طائرة عسكرية إسرائيلية تقصف غزة

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن 3 حوادث أدت إلى مقتل جندي وإصابة 3 بحي الزيتون شرق مدينة غزة خلال ساعات الليلة الماضية.

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 وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، مقتل الرقيب أفراهام فوفاجين 21 عاما في الكتيبة 932 لواء ناحال، وإصابة 3 بجروح خطيرة في غزة، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة العمليات.


لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن تفاصيل وصفتها بأنها “حوادث خطيرة” وقعت في حي الزيتون بغزة.


وأشارت إلى أنه في إحدى الحوادث “وقعت مواجهة قريبة المدى لقوة مشاة من ناحال مع مسلحين في أحد أزقة الحي حيث قتل الرقيب أفراهام فوفاجين”.


أما في الحادثة الثانية، فقد ذكرت الإذاعة أنه “تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على مركبة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة”.
وتابعت: “تم تفجير عبوة ناسفة وإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على قوة أخرى، ما أدى إلى إصابة أخرى بجراح خطيرة”.


ولفتت الإذاعة إلى أنه “تم القبض على حوالي 10 فلسطينيين وأسرهم”.


بدوره، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن “الفرقة 162 انطلقت لعملية دهم هجومية في منطقة الزيتون”.


وذكر في تصريح مكتوب أن “اشتباكات وقعت فوق الأرض ومن خلال توجيه طائرات”.


وزعم أنه “خلال النشاط عثر الجنود على وسائل قتالية، وصواريخ آر بي جي وبنادق كلاشنكوف داخل منزل سكني”.


وادعى الجيش أن جنوده “رصدوا مسلحا في المنطقة من خلال مسيرة درون وبعد الرصد سعوا للاشتباك وقضوا عليه”.


وتابع: “منظومة النيران اللوائية وجهت بالتعاون مع سلاح الجو عدة غارات شنتها طائرات، منها المقاتلات والمروحيات القتالية التي قضت على مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على قواتنا، مع مهاجمة الأهداف التي أطلِقت منها النيران” وفق قوله.- (الأناضول)

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