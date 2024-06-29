 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إردوغان يؤكد استعداده للتطبيع مع الأسد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكَّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، استعداده للعمل على تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إبداء الأسد انفتاحَه على أي مبادرات للتطبيع بين دمشقَ وأنقرة.

وقال إردوغان إنَّ «بيان الأسد بشأن تركيا إيجابي». وأضاف: «سنعمل معاً على تطوير العلاقات مع سوريا، تماماً كما فعلنا في الماضي. سبق أن التقينا في الماضي مع الأسد، حتى على المستوى العائلي. لا يوجد شيء يقول إنَّ ذلك لا يمكن أن يحدث غداً».

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وترهن دمشق تقدم محادثات التطبيع مع أنقرة بسحب تركيا قواتها من شمال سوريا، وهو ما ترفضه أنقرة في الوقت الراهن.


لكن أنقرة تُبدي قلقاً شديداً إزاء احتمال إجراء انتخابات بلدية في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا، وترى أنَّ هناك إصراراً أميركياً على إقامة «دويلة إرهابية» على حدودها الجنوبية، وبدا أنَّها تُعوّل على صيغة جديدة، من خلال التعاون مع روسيا تشمل تحرك دمشق لمنع إجراء الانتخابات.-(وكالات)

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