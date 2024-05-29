 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إزالة الرصيف البحري الأميركي من أمام غزة

صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة
صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه ستتم إزالة الرصيف البحري المؤقت الذي شُيد قبالة ساحل غزة، وذلك بعد انهيار جزء منه بفعل الأمواج القوية التي ضربته.اضافة اعلان

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، إن جزءا من الرصيف انفصل، وإنه سيتم سحب الرصيف خلال 48 ساعة إلى ميناء أسدود في "إسرائيل" لإصلاحه، مضيفة أن إصلاح الرصيف سيستغرق أكثر من أسبوع ثم يعود إلى مكانه قبالة سواحل غزة.

وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنه من المعتقد أن سوء الأحوال الجوية هو السبب في انهيار جزء من الرصيف.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط الجيش الأميركي إنشاء الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية.

وبحسب الإدارة الأميركية، فإن تكلفة الرصيف بلغت 320 مليون دولار وشارك في تشييده نحو 1000 شخص من أفراد الخدمة الأميركية، علما أن تشغيله بدأ قبل أسبوعين.

ويوم السبت الماضي، جرفت الأمواج زورقا عسكريا أميركيا وجزءا من الرصيف الأميركي العائم إلى شاطئ البحر بالقرب من مدينة أسدود.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن 4 من سفن تابعة لجيشها لحقت بها أضرار جراء الرياح البحرية العاتية.
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