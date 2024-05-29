إزالة الرصيف البحري الأميركي من أمام غزة

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وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، إن جزءا من الرصيف انفصل، وإنه سيتم سحب الرصيف خلال 48 ساعة إلى ميناء أسدود في "إسرائيل" لإصلاحه، مضيفة أن إصلاح الرصيف سيستغرق أكثر من أسبوع ثم يعود إلى مكانه قبالة سواحل غزة.وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنه من المعتقد أن سوء الأحوال الجوية هو السبب في انهيار جزء من الرصيف.وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط الجيش الأميركي إنشاء الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية.وبحسب الإدارة الأميركية، فإن تكلفة الرصيف بلغت 320 مليون دولار وشارك في تشييده نحو 1000 شخص من أفراد الخدمة الأميركية، علما أن تشغيله بدأ قبل أسبوعين.ويوم السبت الماضي، جرفت الأمواج زورقا عسكريا أميركيا وجزءا من الرصيف الأميركي العائم إلى شاطئ البحر بالقرب من مدينة أسدود.وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن 4 من سفن تابعة لجيشها لحقت بها أضرار جراء الرياح البحرية العاتية.