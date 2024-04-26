إزالة الركام في غزة يحتاج 14 عامًا

قال مسؤول بالأمم المتحدة الجمعة، إن إزالة كمية الركام الهائلة والتي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفتها الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عاما.



ونقلت "رويترز" عن بير لودهامار المسؤول الكبير في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام قوله خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنّ الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.



وذكر أنه رغم استحالة تحديد عدد الذخائر التي لم تنفجر بالضبط والتي عُثر عليها في غزة، من المتوقع أن تستغرق إزالة الركام، ومن بينه أنقاض المباني المدمرة، 14 عاما في ظل ظروف معينة.



وأضاف: "نعرف أن هناك عادة معدل فشل يصل إلى 10% على الأقل من ذخيرة أطلقت ولم تعمل... نتحدث عن قرابة 14 عاما من العمل بـ100 شاحنة".

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وأدى العدوان الإسرائيلي الجوي والبري على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى تحويل جزء كبير من القطاع الساحلي الضيق، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، إلى ركام وأصبح معظم المدنيين بلا مأوى ويعانون من الجوع وخطر الإصابة بالأمراض.