إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمام مجلس النواب الإسباني اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بدولة فلسطينية "مصلحة جيوسياسية لأوروبا".



وأكد سانشيز مجددا أن إسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية من دون أن يحدد موعدا لذلك. اضافة اعلان

وشدد على أن رد إسرائيل غير المتناسب بتاتاً في قطاع غزة على هجوم حماس في 7 تشرين الأول الماضي، يهدد "استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره" ، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.

وقالت الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية