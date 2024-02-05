إسبانيا تخالف دولا غربية وتدعم الأونروا بـ 3.5 مليون دولار

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أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين، دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ 3.5 مليون دولار.وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده ستواصل دعمها لـ"الأونروا"وكانت عدة دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الوكالة، ما يهدد بعدم استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها إلى ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.وبهذه الخطوة، انضمت إسبانيا إلى دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، التي قالت إنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بالمزاعم الإسرائيلية.وخلال اجتماع للجنة البرلمانية، وصف ألباريس الوكالة الأممية بأنها "لا غنى عنها"، قائلاً إن التمويل يساعد على "تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة".