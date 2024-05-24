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Jordan News النسخة المطبوعة

إسبانيا: سنحتج على قرار إسرائيل بمنع تقديم قنصليتنا الخدمات للفلسطينيين

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علما فلسطين وإسبانيا

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن حكومة بلاده ستحتج لدى الإسرائيليين على قرار منع القنصلية العامة في القدس من خدمة فلسطينيي الضفة الغربية.

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وأشار ألباريس في مقابلة على قناة "RAC1"، اليوم الجمعة، إلى أن السلطة التنفيذية ستقوم بتحليل الإعلان الذي أصدره وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ثم سيتم الرد عليه، مؤكدًا أنه "في حكومة إسبانيا لا يوجد معادون للسامية، لكنها حكومة متسامحة وتعددية ومتنوعة ولا تقبل أي خطاب كراهية، بما في ذلك معاداة السامية".
وأضاف ألباريس: "لا أحد سيرهبنا كي نمتنع عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين".
وفي وقت سابق، أعلن كاتس "قطع الاتصال" بين البعثة الدبلوماسية الإسبانية والفلسطينيين في الضفة الغربية، ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 أيار الحالي.

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